В хищении 55 млн тенге подозреваются научные сотрудники университета в ЗКО

Деньги были выделены на научные исследования

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Прокуратура Западно-Казахстанской области начала досудебное расследование по факту растраты бюджетных денег сотрудниками аграрно-технического университета имени Жангир хана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ГП РК.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дүйсембай, министерство науки и высшего образования выделило университету 55 млн тенге для проведения научных исследований в области распространения особо опасных болезней. Результаты исследований должны были стать предметом обсуждения на международных конференциях, с последующим получением соответствующего патента.

"Однако научно-исследовательские работы университет провел формально, конечная цель в виде получения патента не достигнута. При этом выделенные средства были похищены путем составления фиктивного акта выполненных работ. По поручению прокуратуры уголовное дело расследуется региональным департаментом экономических расследований", – рассказал Дүйсембай.

