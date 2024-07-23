В Индустриальном парке Астаны вырастают новые заводы

Инвестиции
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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Поддержку им по «принципу одного окна» оказывает ТОО «Городской центр развития инвестиций Astana Invest»

фото Ерлана Омарова

В начале нынешнего года на окраине столицы в Индустриальном парке открылось предприятие по выпуску мелкоштучных бетонных изделий Asyl Qala, в которое частные инвесторы вложили 9 млрд тенге. На сегодняшний день завод ежесуточно выпускает 5 тыс. кв. м тротуарных плит 27 различных форм и 20 цветов, а также бордюры. Все это – руками 70 рабочих.

В настоящее время компания строит новый завод рядом с дейст­вующим, чтобы расширить производственные мощности. На предприятии установлено новейшее бетоноформовочное оборудование немецкой фирмы HESS, благодаря чему Asyl Qala является лидером в своем сегменте в СНГ.

Завод также располагает специализированным оборудованием для проверки прочности брусчатки и плитки на сжатие и изгиб, автоматической камерой для испытаний на морозостойкость, камерой старения для контроля устойчивости изделий к атмосферным осадкам и сохранности их цвета под воздействием ультрафиолета.

– По ГОСТу брусчатка должна служить три года, – говорит директор торгового дома Asyl Qala Жаксылык Есентемиров. – Наша задача – продлить этот срок до 20–30 лет. Мы постоянно проводим в своей лаборатории исследования, начиная от тестирования исходных материалов для производства и заканчивая испытаниями конечного продукта.

Сначала испытуемая брусчатка на четыре часа погружается в воду, таким образом воспроизводятся естественные условия после дождя. Потом вода сливается, и изделие замораживается. Так проводится много циклов в течение месяца, для того чтобы убедиться в устойчивости изделия к природным условиям. Чтобы продукция дольше сохраняла цвет, ее покрывают полимерами.

С помощью ультрафиолетовых ламп проверяется устойчивость к воздействию солнца. Также, согласно требованиям ГОСТа, из каждой партии берется на пробу 32 камня и помещается под пресс. Ведутся записи, которые подтверждают, что продукция проверена и действительно прочна.

К слову, в производстве применяется исключительно отечественное сырье – от цемента до песка, кварцитов, купершлака. Вся готовая продукция используется при благоустройстве Астаны, Семея, Петропавловска и Костаная. Также ведутся переговоры о поставках в Бурабай и Жезказган.

По словам директора, завод проводит также разъяснительную работу с клиентами по правильной укладке брусчатки. Ведь от этого тоже многое зависит.

– Основное преимущество брусчатки по сравнению с асфальтом состоит в том, что ее легче ремонтировать, достаточно заменить испорченные элементы. Для этого не нужно много техники и рабочих. Кроме того, благодаря водопроницаемости она уменьшает объемы подтоплений после дождя при отсутствии либо неисправности ливневых стоков. И конечно, брусчатка смотрится эстетично: с помощью разных форм и цвета можно придать пространству особый стиль, – подчеркивает Жаксылык Есентемиров.

Здесь же по соседству уже семь лет работает швейцарский завод по производству жидких и сыпучих удобрений SWISSGROW. Аналогичные предприятия располагаются в Турции и Мексике, строятся в Эфиопии.

Продукция предприятия, насчитывающая 80 видов удобрений, поставляется не только по всему Казахстану, но и отправляется на экспорт в Узбекистан и Кыргызстан.

Удобрения содержат микроэлементы и другие полезные вещества, которые обогащают почву, помогают растениям расти крепкими и быть устойчивыми к болезням. Как отметил директор компании Рустем Алиев, это особенно актуально в нашей стране, учитывая, что Казахстан относится к зоне рискованного земледелия из-за сложного климата и нехватки влаги.

– К примеру, одно из хозяйств Павлодарской области собирало 25–28 тонн картофеля с гектара. После использования наших удобрений в первый год урожайность выросла до 40 тонн, а в последующие годы достигла 55–60 тонн с гектара, – рассказал он.

Однако есть и определенные трудности. Например, все химическое сырье приходится закупать за рубежом, а это повышает издержки производства, хотя необходимые элементы, такие как железо, цинк, марганец, молибден и другие, имеются в казахстанских недрах.

– У нас все эти элементы есть, но нет переработки. К примеру, мы добываем в большом количестве медь, но продаем ее в виде сырья. Европейцы закупают, делают глубокую переработку, чтобы вещество могли усваивать растения, – разъяснил Рустем Алиев.

В завод с численностью работающих 25 человек инвестировано 5 млн долларов. Ежегодно предприятие выпускает 15 тыс. тонн жидких и сыпучих удобрений. Добавим, что производитель также самостоятельно делает тару для своей продукции.

#Астана #инвестиции #Индустриальный парк #заводы

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