В интересах Человека труда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана подчеркнул, что высокий уровень производственного травматизма остается крайне острой проблемой. Участились несчастные случаи на производстве. Например, в столице за 8 месяцев 2023 года произошло 20 несчастных случаев, в результате которых 10 человек погибли и еще 10 получили серьезные травмы. Все 10 смертей произошли на строительных объек­тах. В этом ключе Президент поручил Правительству принять необходимые срочные меры по улучшению технологической и экологической обстановки на предприятиях, охраны здоровья работников. Чтобы переломить сложившуюся негативную ситуацию, как отметил Касым-Жомарт Токаев, крупные промышленные производства должны проходить технологический и экологичес­кий аудит каждые пять лет. Это коснется и инфраструктурных предприятий.

В настоящее время разрабатывается Концепция безопас­ного труда до 2030 года в Рес­публике Казахстан. Основное ее направление – обеспечение перехода от устаревшего типа компенсационного подхода к риск-ориентированной модели в области безопасности и охраны труда. Все стороны социального партнерства – работодатели, эксперты, научное сообщество, представители Федерации проф­союзов – включены в специально созданные рабочие группы, занимающиеся разработкой методологии и средств реализации данного проекта.

Когда мы говорим об охране труда и здоровье работников, мы должны понимать, что неотъемлемой частью прогресса в этой области является тесное сотрудничество с наукой, осознание того, что приоритетно предупреж­дение, а не ликвидация последствий, оказывае­мых на организм работника в результате неизбежного технологического процесса, таких как пыль, шум, вибрация, а также получение травм, связанных с игнорированием требований норм и положений трудового законодательства в области безопасности и охраны.

Нам импонирует, что Президент акцентировал внимание на вопросах развития корпоративной культуры и создания безопасных условий труда. В их числе он предложил Правительству рассмотреть механизмы социальной поддержки работников, длительное время занятых во вредных условиях труда, в частности, выплачивать специальную социальную выплату лицам, работающим в этой сфере, начиная с 55 лет до достижения пенсионного возраста.

«Правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы», поэтому Президент поручил уже со следующего года повысить минимальную заработную плату до 85 тысяч тенге для улучшения качества жизни населения. Если посмотреть на мировой опыт, то минимальная заработная плата не закреплена законами в 16 странах, единая минимальная заработная плата устанавливается в 75 странах. А в странах Евросоюза минимальная заработная плата устанавливается от 35 до 60% медианной заработной платы. Отрадно, что наша страна рассматривает возможность внесения в законодательство изменений, основанных на меж­дународном опыте.