В Италии около 100 человек застряли на высоте 3 км на канатной дороге

Происшествия,Европа,Туризм
131
Айман Аманжолова
корреспондент

На горнолыжном курорте в районе Монте Моро в итальянских Альпах произошла авария на канатной дороге. Есть пострадавшие. Застрявших на высоте туристов пришлось эвакуировать вертолётами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Скрин с видео

Инцидент произошёл во вторник на горнолыжном курорте в районе перевала Монте Моро (область Пьемонт). Известно о как минимум четырёх пострадавших. Как сообщается, у них незначительные травмы.

По последним данным, около 11:25 одна из кабин c 15 лыжниками совершала подъём, но ехала при этом слишком быстро. По въезде на станцию она врезалась в ограждение, не сумев вовремя остановиться. Три пассажира пострадали.

В этот же момент с противоположного конца на станцию прибыла другая кабина, в которой находился только водитель, он получил лёгкие травмы.

Горнолыжные трассы были закрыты, а подъёмник остановлен.

На высоте заблокированными оказались 94 туриста, в том числе дети, а также пятеро рабочих. На место происшествия прибыли горноспасатели, сотрудники экстренных служб, карабинеры и пожарная бригада для оказания помощи людям и их эвакуации. Последняя осуществлялась вертолётами, всех благополучно доставили в безопасное место.

«Сейчас мы проводим оценку. По предварительной информации, вагон не смог должным образом затормозить при въезде на станцию и ударился о станционный барьер», - объяснил Филиппо Бесоцци, администратор компании Macugnaga Trasporti e Servizi, которая управляет канатной дорогой.

«К счастью, - добавил он, - никто серьёзно не пострадал, жизни людей ничто не угрожает. Самая серьёзная травма - у 59-летнего мужчины - рана на руке. Другие получили незначительные ушибы», - уточнил представитель управляющей компании.

Канатная дорога Макуньяга была построена в 1962 году и в 2023 году прошла капитальный ремонт с заменой двигателей и кабин стоимостью два миллиона евро при поддержке региона и муниципалитета.

#авария #горы #Италия #курорт

