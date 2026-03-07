В Италии состоялась церемония открытия зимних Паралимпийских игр

Спорт
4

Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр состоялась в Вероне,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта РК

В данных состязаниях примут участие более 600 спортсменов из 56 стран мира. Спортсмены сборной выступят в двух видах спорта. В соревнованиях по пара биатлону и пара лыжным гонкам примут участие Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин, а в пара лыжных гонках – Нурлан Алимов, Анна Грачёва и Владислав Кобаль.

«Эти Игры – ещё одна важная возможность для нашей сборной продемонстрировать своё мастерство и достойно защитить честь страны. Каждый спортсмен национальной команды Казахстана прошёл долгий и непростой путь подготовки к этим соревнованиям. Ежедневным трудом они доказывали свои возможности и готовность бороться за высокий результат. Уже завтра для наших спортсменов состоится первый соревновательный день. Призываю всех казахстанцев поддержать национальную сборную. Желаю нашим спортсменам удачи, честной борьбы и ярких побед», - отметил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев.

Отметим, что XIV зимние Паралимпийские игры Милан-Кортина-2026 пройдут с 6 по 15 марта. Будет разыграно 79 комплектов медалей в пара лыжных гонках, пара биатлоне, кёрлинге на колясках, пара сноуборде, горнолыжном спорте и пара хоккее. 7 марта на Паралимпийских играх сборная примет участие в соревнованиях по пара биатлону в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км. Честь страны будут защищать Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев и Юрий Березин.

#Казахстан #Италия #открытие #паралимпиада

