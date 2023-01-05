В каких областях Казахстана остаются закрытыми трассы

Из-за непогоды остаются закрытыми 32 участка республиканских автодорог в 7 областях Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал АО «Национальная компания QazAvtoJol».

Фото: Kazpravda.kz

По данным на 8:45, из-за непогоды остаются закрытыми 32 участка республиканских автодорог.

Трассы закрыты в Акмолинской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях.

«Из-за непогоды наиболее сложная ситуация сложилась на автодорогах республиканского значения Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Абайской областей. За минувшие сутки в данных регионах из снежного заноса вызволено порядка 200 машин, спасены 346 людей», – отметили в QazAvtoJol.

500 единиц специальной эксплуатационной техники продолжают убирать снег на республиканских автодорогах. С момента ухудшения погодных условий (с 3 января) израсходовано 2 200 куб. м противогололедных материалов.