В каких регионах Казахстана будет засуха в июле – прогноз синоптиков

Прогноз засухи на июль выпустил Казгидромет, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, в целом в июле на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям, однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи увеличивается.
Атмосферная засуха ожидается:
- в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
- в Айтекебиском районе, в Байганинском, Уилском, Хромтауском и Шалкарском районах Актюбинской области;
- в Шетском районе Карагандинской области;
- в Улытауском и Жанааркинскогм районах Улытауской области;
- в Балхашском и Жамбылском районах Алматинской области;
- в Мойынкумском, Жуалинском и Т. Рыскуловском районах Жамбылской области;
- в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Отрарском и Байдибекском районах Туркестанской области;
- в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах Кызылординской области;
- в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области;
- и на преобладающей территории Атырауской области.
Умеренно влажно в июле ожидается в Тайыншынском районе Северо-Казахстанской области, в Сандыктауском, Бурабайском, Астраханском районах Акмолинской области и в Степногорске.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца, добавили синоптики.