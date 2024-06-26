В каких регионах Казахстана будет засуха в июле – прогноз синоптиков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в целом в июле на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям, однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи увеличивается.

Атмосферная засуха ожидается:

- в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;

- в Айтекебиском районе, в Байганинском, Уилском, Хромтауском и Шалкарском районах Актюбинской области;

- в Шетском районе Карагандинской области;

- в Улытауском и Жанааркинскогм районах Улытауской области;

- в Балхашском и Жамбылском районах Алматинской области;

- в Мойынкумском, Жуалинском и Т. Рыскуловском районах Жамбылской области;

- в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Отрарском и Байдибекском районах Туркестанской области;

- в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах Кызылординской области;

- в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области;

- и на преобладающей территории Атырауской области.

Умеренно влажно в июле ожидается в Тайыншынском районе Северо-Казахстанской области, в Сандыктауском, Бурабайском, Астраханском районах Акмолинской области и в Степногорске.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца, добавили синоптики.