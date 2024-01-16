В каком регионе Казахстана заметнее всего подорожали продукты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В декабре 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 9,8%. В ноябре прошлого года инфляция зафиксировалась на отметке 10,3%. При этом, месячная инфляция в стране за отчетный период составила 0,8%.

По данным Нацбанка, годовая инфляция замедлилась в 16 регионах, ускорилась в 2 регионах и еще в 2 регионах осталась неизменной. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской, Акмолинской и Мангистауской областях.

Цены на продовольственные товары в декабре замедлились до 8,5% г/г (в ноябре – 9,2%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (11,8%), а минимальный – в Туркестанской области (7,1%).

Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 9,1% г/г (в ноябре – 9,9%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (12,5%), минимальное – в Актюбинской области (7,5%).

Цены на платные услуги в декабре выросли до 12,4% г/г (в ноябре – 12,0%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Туркестанской области (18,2%), значительно ниже – в Кызылординской области (9,5%).