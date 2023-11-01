В Канкуне непросто

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Аскар Бейсенбаев

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вступила в борьбу за награду на Итоговом турнире WTA (женская теннисная ассоциация).

фото WTA

Заключительное соревнование нынешнего сезона в женском календаре WTA проходит в мексиканском Канкуне. Оно продлится до 5 ноября.

Участницами турнира стали восемь лучших теннисис­ток 2023 года, набравших за календарный год наибольшее количество рейтинговых очков. Это первая ракетка планеты Арина Сабаленка (Беларусь), далее по рейтингу – Ига Швентек (Польша), Коко Гауфф (США), Елена Рыбакина (Казахстан), Джессика Пегула (США), Маркета Вондроушова (Чехия), Онс Жабер (Тунис) и Каролина Мухова (Чехия).

Это 52-й Итоговый чемпионат WTA в одиночном разряде, но ранее представительницы Казахстана никогда не добирались до такого уровня. Участницы разбиты на две группы по четыре спортсменки. В группе Бакалар соревнуются Сабаленка, Рыбакина, Пегула и Саккари. В квартете Четумаль борются Швентек, Гауфф, Вондроушова и Жабер.

К сожалению, в стартовом поединке Елена Рыбакина уступила Джессике Пегуле со счетом 5:7, 2:6. После игры казахстанка выступила с критикой организаторов, выразив недовольство состоянием корта, а также условиями на турнире.

– В общем, играть здесь непросто. Все испытывают трудности... Я не очень довольна условиями и организацией турнира. О корте вообще говорить не хочется. Конечно, он не очень хороший. Уж точно не для финальной восьмерки. Это видно по розыгрышам и ударам. Думаю, качество матча было не самым лучшим, хотя я и старалась изо всех сил, – сказала казахстанка после матча.

Стоит отметить, что первая ракетка мира Арина Сабаленка поддержала Рыбакину. После своей победы над гречанкой Марией Саккари (6:0; 6:1) она также поделилась своим мнением о корте.

– Честно говоря, это еще один уровень неуважения со стороны WTA к игрокам. Иногда я даже не могу спокойно передвигаться по этому корту. Это не тот уровень, которого я ожидаю от WTA Finals. Спасибо вам за тот вызов, с которым я сейчас сталкиваюсь, за то, что мне приходится учиться быстро адаптироваться к условиям. Спасибо вам за это. Но это не то, чего я ожидаю от турнира такого высокого уровня, – заявила с сарказмом лучшая теннисистка планеты.

#Спорт #теннис #WTA

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