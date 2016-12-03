В Карагандинских колониях стартовал проект по религиозному онлайн-просвещению, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на astanatv.kz
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Осужденных учат разбираться в основах разных религий. При этом видеоконференции в форме уроков проводят непосредственно священнослужители – представители Духовного управления мусульман Казахстана и других конфессий.
На занятих поднимаются вопросы опасности нетрадиционных религиозных течений, экстремизма и терроризма. Областные прокуроры отмечают, что практически во всех колониях региона есть осужденные именно по этим статьям. Только за этот год за экстремистские и террористические преступления за решетку отправлены 15 человек, за факты лжетерроризма – 11, и нельзя исключать вероятность их влияния, говорят в надзорном органе.
"Международный опыт показывает, что одно из опасных зон риска – исправительные учреждения, где внедряются идеи радикального экстремизма. Нам легче здесь провести учения. Люди заинтересованы. Наша цель – провести просвещение и понять основы ислама и других конфессий , чтоб не было заблуждений", – отметил заместитель прокурора Карагандинской области Нуркен Жанахметов.
"Мы через такие урок по интернету будем рассказывать нашим братьям, которые неправильно понимают религию. Они могут думать, что это борьба с оружием в руках. Но это не так. Наша религия – это дружба и добро", – сказал главный имам Карагандинской области Омирзак Беккожа.
Проект "религиозное онлайн-просвещение" стартовал в колонии строгого режима и на первом этапе охватит более 800 человек. В последующем, если проект покажет эффективность, к онлайн-общению подключатся еще 10 колоний Карагандинской области.