Фото: instagram.com/v_krg/
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В карагандинском зоопарке ответили на пост об "умирающих от голода" животных

Посетительница зоопарка Караганды была шокирована от вида содержащихся здесь лис и волков. В городском зоопарке объяснили ситуацию, сообщает Kazpravda.kz

Эмоциональный пост жительницы Караганды о животных, которых якобы морят голодом в зоопарке, появился в ряде местных пабликов в Instagram.

«Сегодня были в нашем государственном зоопарке и, подойдя к клетке, где живут волки и лисы, без слез не взглянешь. Я, конечно, понимаю, что мясо дорогое, и именно эти животные едят мясо, но лисы просто умирают от голода», – говорится в посте.

Женщина утверждает, что подошла с фото измученных лисиц к сотруднице зоопарка, но та на нее накричала, сказав, что животным устраивают разгрузочные дни.

«Мало того, что держат в неволе, так ещё и голодом морят… Обрекают на голодную смерть животных, в рационе которых только мясо», – заявила горожанка.

В зоопарке Караганды ответили на пост о якобы неподобающем состоянии лис и волков.  

«Ежегодно мы объясняем нашим посетителям, что проходит сезон линьки у животных. Сбрасывается зимняя шерсть, животные уже не накапливают жир как перед зимой. Линьке подвержены все животные на планете, в этот период времени животные приобретают не самый привлекательный вид. К сравнению зимой животные выглядят более упитанными за счет более густой шерсти», – ответили в зоопарке.

Питание у животных насыщенное и полностью соответствует стандартам. Ежедневно они получают мясо, курицу, рыбу, яйца, овощи, отметили здесь.

«Что касается разгрузочного дня – это мировая практика, применяемая в зоопарках. Считается, что голодные или разгрузочные дни оказывают положительное воздействие на организм, помогают ему очиститься от накопившихся в клетках вредных веществ, справиться с воспалительными процессами, нейтрализовать воздействие свободных радикалов и в целом оздоровить организм как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной, а именно – помогают продлить срок жизни животного», – пояснили в учреждении.

25 июля зоопарк посетили 2 специалиста Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Они убедились в том, что животные находятся под должным присмотром и уходом.

«Уже не первый раз Карагандинский зоопарк подвергается нападкам посетителей, мы наблюдаем, как посты с негативным окрасом набирают лайки и комментарии, а посты с положительным новостями, например, о большой рождаемости питомцев или благодарными отзывами от посетителей, вызывают меньший интерес.

Мы приглашаем всех желающих лично присутствовать при процессе кормления, уборки вольеров и даже принять участие», – призвали в зоопарке.

 

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