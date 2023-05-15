В Казахстане будет построена гипермагистраль, чтобы трафик из КНР вышел в ЕС

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Развитию телекоммуникационной отрасли уделяется сейчас самое пристальное внимание во всем мире. Республика Казахстан старается быть в числе лидеров в этой отрасли.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности данному направлению уделяется особое внимание. В планах правительства превратить страну в мощный цифровой хаб. И для достижения этой цели планируется строительство гипермагистрали под названием «Запад-Восток». Она нужна для того, чтобы трафик и КНР мог пойти потом уже в Европейский Союз.

Казахстан поможет Китаю расширять свое присутствие в Европейском Союзе

Гипермагистраль, получившая символическое название «Запад-Восток» специально предназначена для того, чтобы трафик из КНР мог сначала пойти в республику Азербайджан, и потом уже в Европейский Союз.

Трафик из КНР пройдет сначала по казахстанской территории, а потом через кабель, расположенный под водой в Азербайджан и потом уже и в Европейский Союз. Помимо этого, разработают еще центр обрабатывания информации, который нужен для того, чтобы хранить транзит и помогать прохождению международного трафика.

Поскольку Казахстан собирается закрепить за собой статус цифрового хаба, то планируется еще осуществить прокладывание волоконно-оптических линий связи. Они будут проложены по дну Каспия, протяженностью до четырехсот км.

За счет того, что будут введены в строй вышеуказанные проекты, будет создан новый маршрут передачи данных. Казахстанский рынок станет еще более привлекательным для мировых компаний, работающих в сфере телекоммуникационной отрасли. Проект собираются реализовать уже через 2 года, как сообщили в министерстве цифрового развития и инноваций Республики Казахстан.

Казахстан и КНР совместными усилиями развивают национальные экономики

Таким образом, Республика Казахстан и Китай помогают друг другу в выходе на международные рынки и расширению влияния в мире. Стратегическое партнерство двух стран помогает частному бизнесу, государственным структурам государств совершенствоваться. Китай и Казахстан в течение следующих лет будут и дальше помогать друг другу в развитии национальных экономик, укреплять фундамент добрососедских отношений.

#казахстан #интернет #Евросоюз #Китая

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