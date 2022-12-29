В Казахстане будут следить за соразмерностью доходов и расходов госслужащих

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Ожидается, что принятые меры снизят факторы, способствующие незаконному обогащению государственных служащих и приравненных к ним лиц.

Фото: Kazpravda.kz

Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, цель закона - дальнейшее совершенствование законодательных мер по усилению противодействия коррупции и превенции коррупционных проявлений. Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 3 кодекса и 8 законов Республики Казахстан.

Основными задачами законопроекта являются законодательное регулирование контроля за соразмерностью расходов и доходов государственных служащих, приравненных к ним лиц, их супругов, в том числе путем установления фискальных и карьерных санкций, формирование системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, расширение перечня коррупционных преступлений, устранение правовых пробелов и коллизий, возникающих в правоприменительной практике.

Поправками предусматривается запрет на занятие государственной должности или должности, связанной с выполнением функций, приравненных к государственным, в течение 3 лет после увольнения лицу, прекратившему госслужбу или иную соответствующую деятельность в связи с несоответствием расходов его доходам. Данная норма будет закреплена в Трудовом кодексе, Законах "О правоохранительной службе", "О воинской службе и статусе военнослужащих", "О государственной службе Республики Казахстан".

В целях обеспечения максимальной защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, предусмотрен ряд мер защиты, которые будут распространяться на всех информаторов, не ограничиваясь случаями их участия в уголовном процессе в качестве свидетеля: защита информаторов от ущемлений их прав в сфере трудовых отношений; обеспечение конфиденциальности сведений о лице, сообщившем о факте коррупционного правонарушения.

«Ожидаемые результаты принятия закона: снижение факторов, способствующих незаконному обогащению государственных служащих и приравненных к ним лиц, повышение уровня информирования о фактах коррупции ввиду наличия гарантированных государством мер защиты, повышение доверия населения к проводимой антикоррупционной политике государства, повышение имиджа государства на международной арене в оценке борьбы с коррупцией», - говорится в заключении к документу.

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