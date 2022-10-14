Уголь подорожал в Казахстане

Уголь подорожал для казахстанцев на 3% за месяц. За год он поднялся в цене на 11%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на energyprom.kz.

По словам аналитиков, в Казахстане наблюдается рост добычи каменного угля, однако треть его уходит на экспорт. Так, за январь-август текущего года объём добычи каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, составил 76,5 млн тонн, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт угля увеличился на 16,3%, достигнув 20,9 млн тонн, в то время как реализация на внутреннем рынке выросла лишь на 1,4%, составив за январь-июль 2022 года 45,7 млн тонн.

По итогам сентября 2022 года каменный уголь в Казахстане подорожал для населения на 2,9% за месяц и на 10,8% – за год.

Средняя розничная цена 1 тонны каменного угля в городах РК за год выросла с 13,7 тысячи до 15 тысяч тенге. Самый дорогой уголь продавался в Таразе и Уральске: 19,5 тысячи и 19,3 тысячи тенге за тонну соответственно. Высокие цены были зафиксированы также в Жезказгане (16,4 тысячи тенге), Алматы (16,2 тысячи тенге) и Талдыкоргане (16 тысяч тенге).