В Казахстане обнаружили золотой перстень сакской эпохи

Культура
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Археологическая экспедиция КазНУ имени аль-Фараби обнаружила золотые украшения сакского периода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Фото: Миннауки

Раскопки проводились на территории Уйгурского района Алматинской области под руководством профессора, декана исторического факультета Досбола Байгунакова.

Вблизи поселка Тогызбулак были изучены курганы раннего железного века. Специалисты провели полевые исследования в могильниках Тогызбулак-1 и Тогызбулак-2, которые находятся в южной части поселка и состоят более чем из 20 курганов. Основная часть археологических объектов расположена цепочкой и относится к элитарным курганам, ориентированным с севера на юг. Могильник Тогызбулак-2 расположен севернее поселка и состоит из различных курганов, общее количество которых превышает 30.

По словам доктора исторических наук, профессора Досбола Байгунакова, в ходе полевых исследований в могильнике Тогызбулак-1 были раскопаны 4 кургана, а в могильнике Тогызбулак-2 – два археологических объекта. Знаковым открытием стало обнаружение золотых украшений под насыпью курганов №3 и №4 в могильнике Тогызбулак-1. В кургане №4 обнаружены кости мужчины и женщины. Рядом с костными останками были найдены керамические сосуды, железные предметы, каменный пест, кости животных, кусок золотой цепочки, различные золотые пластины и т.д.

Под насыпью кургана №3 были обнаружены костные останки человека, а также золотые пластины. Среди находок выделяется золотой перстень с изображением льва. Такие артефакты являются редкостью. Перстень весом почти 8 грамм изготовлен из золотого слитка. Изображение льва на перстне тесно связано с синкретизмом. На первый взгляд можно увидеть лицо женщины, морду и гриву льва, или даже быка, возможно, барана, культ которых был распространен у древних племен. По словам специалистов, такие захоронения и артефакты характерны для сакских племен, которые обитали на территории Казахстана. Найденные комплексы приблизительно датируются IV-III вв. до н.э.

Вещевые комплексы, найденные в могильниках Тогызбулак-1 и Тогызбулак-2, датируются ранним железным веком и доказывают тот факт, что территория этого района была одним из центров сакской культуры.

#культура #находка #саки #перстень

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