Археологическая экспедиция КазНУ имени аль-Фараби обнаружила золотые украшения сакского периода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки
Раскопки проводились на территории Уйгурского района Алматинской области под руководством профессора, декана исторического факультета Досбола Байгунакова.
Вблизи поселка Тогызбулак были изучены курганы раннего железного века. Специалисты провели полевые исследования в могильниках Тогызбулак-1 и Тогызбулак-2, которые находятся в южной части поселка и состоят более чем из 20 курганов. Основная часть археологических объектов расположена цепочкой и относится к элитарным курганам, ориентированным с севера на юг. Могильник Тогызбулак-2 расположен севернее поселка и состоит из различных курганов, общее количество которых превышает 30.
По словам доктора исторических наук, профессора Досбола Байгунакова, в ходе полевых исследований в могильнике Тогызбулак-1 были раскопаны 4 кургана, а в могильнике Тогызбулак-2 – два археологических объекта. Знаковым открытием стало обнаружение золотых украшений под насыпью курганов №3 и №4 в могильнике Тогызбулак-1. В кургане №4 обнаружены кости мужчины и женщины. Рядом с костными останками были найдены керамические сосуды, железные предметы, каменный пест, кости животных, кусок золотой цепочки, различные золотые пластины и т.д.
Под насыпью кургана №3 были обнаружены костные останки человека, а также золотые пластины. Среди находок выделяется золотой перстень с изображением льва. Такие артефакты являются редкостью. Перстень весом почти 8 грамм изготовлен из золотого слитка. Изображение льва на перстне тесно связано с синкретизмом. На первый взгляд можно увидеть лицо женщины, морду и гриву льва, или даже быка, возможно, барана, культ которых был распространен у древних племен. По словам специалистов, такие захоронения и артефакты характерны для сакских племен, которые обитали на территории Казахстана. Найденные комплексы приблизительно датируются IV-III вв. до н.э.
Вещевые комплексы, найденные в могильниках Тогызбулак-1 и Тогызбулак-2, датируются ранним железным веком и доказывают тот факт, что территория этого района была одним из центров сакской культуры.