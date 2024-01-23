Найденную в Америке копию рукописи Ходжи Ахмета Яссауи опубликовали в РК

Специалисты Национального центра рукописей и редких книг опубликовали копию произведения великого мыслителя, учёного Ходжи Ахмета Яссауи, найденную в Америке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Оригинал книги «Рисала Мират аль Кулуб» написан в ХІІ веке арабской графикой на тюркском языке и состоит из трех глав. В произведении описываются гуманистические ценности справедливости, честности и добра. Сейчас специалисты изучают, насколько копия рукописи XVIII века, которую нашли в библиотеке Конгресса США в Вашингтоне, отличается от оригинала.

«Национальный центр рукописей и редких книг использует различные методы поиска наследия при сборе письменного наследия. Одним из них является поиск в интернете электронных версий древних рукописей, редких книг и карт. На зарубежных сайтах выявляем копии важных письменных данных, связанных с историей Казахстана, и изготавливаем факсимильные копии», - рассказал главный эксперт Национального центра рукописей и редких книг Алмат Абсалыков.

Добавим, переплет книги занял 3 недели. Отдельные страницы факсимильного экземпляра прошиты в виде блоков. Для обложки использован картон толщиной 3 мм и кожа светло-коричневого цвета.

Оригинал данного произведения хранится в Национальной библиотеке РК.