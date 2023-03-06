Правила обязательного видеонаблюдения приняли в Казахстане

Правила разработаны в рамках реализации послания президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий".

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В Казахстане приняли правила обязательного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

"По инициативе Генеральной прокуратуры органами уголовного преследования утверждены правила функционирования (оснащения и использования) систем видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что системы видеонаблюдения также будут охватывать маршрут следования посетителей и режимные кабинеты, за исключением мест личной гигиены.

"Сформирован перечень лиц, имеющих право, в том числе удаленно просматривать видеозаписи в режиме реального времени и принимать оперативные меры по пресечению нарушений. Эти меры соответствуют ратифицированным Казахстаном международным актам против пыток и направлены на предотвращение недозволенных методов следствия. Видеозаписи также могут быть использованы в качестве доказательств адвокатами, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми, судом и другими органами", – рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что предусмотрена прямая ответственность руководителей органов за обеспечение исправного состояния, материально-технического обеспечения эксплуатации систем видеонаблюдения и сохранность видеоархива.

Правила разработаны в рамках реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий", став еще одним действенным заслоном по противодействию нарушениям прав граждан, добавили в Генпрокуратуре.