Мужчина облил кислотой бывшую супругу в Шымкенте

Происшествия
Айман Аманжолова
корреспондент

По информации телеграм-канала Криминальный Казахстан, супружеская пара развелась около пяти лет назад, у них есть общий ребёнок.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как сообщает источник, женщина работала в салоне красоты. В день нападения бывший супруг написал ей с другого номера, представился клиентом и попросил принять его поздно вечером. Затем он пришёл с ёмкостью с кислотой и вылил её на бывшую супругу.

Пострадавшая получила серьёзные ожоги головы, лица, шеи, груди, рук, спины и плеч. Сейчас она находится в больнице. Предполагается, что причиной конфликта могли стать вопросы, связанные с кредитом и выплатой алиментов.

Мужчину задержали. По факту произошедшего УП Каратауского района начали расследование по статье 107 УК РК. Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

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