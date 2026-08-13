Мужчина облил кислотой бывшую супругу в Шымкенте

По информации телеграм-канала Криминальный Казахстан, супружеская пара развелась около пяти лет назад, у них есть общий ребёнок.

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Как сообщает источник, женщина работала в салоне красоты. В день нападения бывший супруг написал ей с другого номера, представился клиентом и попросил принять его поздно вечером. Затем он пришёл с ёмкостью с кислотой и вылил её на бывшую супругу.

Пострадавшая получила серьёзные ожоги головы, лица, шеи, груди, рук, спины и плеч. Сейчас она находится в больнице. Предполагается, что причиной конфликта могли стать вопросы, связанные с кредитом и выплатой алиментов.

Мужчину задержали. По факту произошедшего УП Каратауского района начали расследование по статье 107 УК РК. Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.