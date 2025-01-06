В Казахстане проводят подготовку к паводковому периоду

На сегодня в водохранилищах освобождают необходимые емкости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство водных ресурсов и ирригации проводит подготовку к паводковому периоду. По данным ведомства, объем воды в Астанинском водохранилище снижен до 83%: с 20 декабря 2024 года по 3 января 2025 года из него было сброшено почти 5,1 млн м3 воды. К 1 апреля 2025 года министерство планирует уменьшить объем воды в водохранилище до 300 млн м3, или до 73%.

В Актюбинском водохранилище остается около 51 млн м3 воды. К 1 апреля планируется сократить этот объем до 47,3 млн м3. Объем воды в Битикском водохранилище Западно-Казахстанской области снижен до 34,4 млн м3. На сегодня из водохранилища сбрасывается 8,3 м3 воды в секунду.

Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области наполнено на 79%. К 1 апреля министерство намерено сократить объем воды в нем еще на 8%. В Ынтымакском водохранилище Карагандинской области собрано 69 млн м3 воды. Для приема паводковых вод весной планируется освободить водохранилище до 39%.

Объем воды в Кенгирском водохранилище в области Ұлытау снизился до 86%. До весны планируется освободить еще около 11%. В Верхне-Тобольском водохранилище Костанайской области собрано 585,4 млн м3 воды. Согласно режиму работы водохранилища, до 1 апреля ожидается снижение объема воды до 499,4 млн м3, или до 61%.