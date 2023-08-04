Антитабачные кабинеты и "здоровые" магазины появятся в Казахстане

Общество, Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Реализация документа повысит ответственность казахстанцев за свое здоровье.

Фото: Kazpravda.kz

Для повышения грамотности населения по вопросам здоровья и усиления пропаганды здорового образа жизни в Казахстане разработана и реализуется Дорожная карта на 2023-2025 годы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Как рассказали в министерстве, дорожная карта включает проведение массовых спортивных соревнований и фестивалей здоровья, мероприятий по правильному питанию, образовательных программ и консультаций в медучреждениях, создание инфраструктуры для активного отдыха и спорта. 

Будут созданы антитабачные кабинеты, телефоны доверия для бросающих курить, приложения по отказу от курения.

Одним из важных социальных проектов в рамках дорожной карты станет создание до 2025 года 39 предприятий по здоровому питанию – "здоровые" столовые, "здоровые" кафетерии, "здоровое" бистро, "здоровые магазины". 

Будет разработан ряд национальных рекомендаций по рациону питания детей от 2 до 6 лет.

Кроме того, эксперты будут внедрять национальные рекомендации по физической активности для различных возрастных групп населения.

По прогнозам Минздрава, реализация документа сократит потребление табачных изделий, алкоголя и ПАВ, улучшит психическое и репродуктивное здоровье казахстанцев, снизит травматизм.

 

#Минздрав #здоровое питание #физическая активность #Здоровый образ жизни

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