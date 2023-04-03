В Казахстане третью неделю подряд наблюдается снижение цен на продукты

Правительство, Экономика
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Устойчивый трехнедельный тренд снижения цен зафиксирован на 6 видов продуктов: крупу гречневую, картофель, морковь, лук, капусту, сахар.

Фото: Kazpravda.kz

Итоги ценовой ситуации за неделю на социально значимые продукты питания и меры по стабилизации цен обсудили на совещании под председательством исполняющего обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

«За текущую неделю снизились цены на крупу гречневую на 1,3%, сахар – на 0,8%, лук – на 0,3% и картофель – на 0,7%. На этой неделе наблюдается снижение цен на масло подсолнечное на 1,1% в трех регионах: городе Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях», - отметил и.о. председателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абилдабеков.

Кроме того, по данным Ассоциации переработчиков масличных культур, по сравнению с октябрем-ноябрем 2022 года снизились цены на подсолнечный шрот/жмых до 30%, на подсолнечное масло в сравнении с ноябрем прошлого года – до 19%. Сейчас отпускные цены отечественных маслозаводов на литр подсолнечного рафинированного масла находятся в диапазоне 630-680 тенге.

Продолжается тенденция снижения цен в Мангистауской области. Кроме того, положительный ценовой тренд на этой неделе зафиксировали и в Западно-Казахстанской области (-0,1%). Здесь значительно снизились цены на лук (-2,9%) и сахар (-3,8%). Стабилизировались цены в Северо-Казахстанской области.

Результативность демонстрирует работа региональных комиссий по выявлению посреднических схем.

«В результате анализа электронных счетов-фактур Комитет торговли выявил посредническую схему двух индивидуальных предпринимателей, получивших льготный займ в СПК «Шымкент». Путем создания дополнительного посредничества они реализовывали продукцию по завышенной цене друг другу. В конечном счете до потребителя продукция доходила значительно дороже. Все материалы переданы в территориальные департаменты для проработки», - сообщил Айдар Абилдабеков.

Вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек проинформировал о результатах разбронирования овощей в регионах и объемах запасов. При потребности в картофеле до конца апреля в объеме 29,9 тыс. тонн обеспеченность этим овощем в 18 регионах составляет от 90% и выше, в остальных – от 69%. При потребности в моркови до конца апреля в 6,8 тыс. тонн обеспеченность запасами составляет от 100% и выше, за исключением Карагандинской области (69%). Капустой обеспечены менее 50% два региона (Жамбылская и Кызылординская области), у всех остальных – свыше. По луку запасы всех регионов превышают планку в 50%.

«Мы видим результаты товарных интервенций и должны продолжить эту работу до поступления раннего урожая. Кроме того, необходимо пересмотреть типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, увеличив финансирование форвардного закупа продтоваров до 70%, а по оборотным схемам снизить до 30%. Таким образом благодаря форвардным закупкам, у нас будет гарантированный объем запасов продуктов, который позволит влиять на стабилизацию цен на рынке», - подчеркнул Серик Жумангарин.

 

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