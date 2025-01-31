В Казахстане утвердили премию имени Мустафы Озтюрка

В Астане 1 февраля пройдет торжественная церемония вручения премии «Мұстафа Өзтүрік жүлдесі», организованная Казахстанской федерацией таеквондо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

В рамках мероприятия будут подведены итоги прошедшего года, а также состоится вручение наград спортсменам, тренерам и судьям, внесшим значительный вклад в развитие данного вида спорта и добившихся высот в 2024 году.

«Мұстафа Өзтүрік жүлдесi» станет ежегодной премией, которая не только подчеркнет успехи выдающихся представителей казахстанского таеквондо, но и сохранит память о великом мастере, который стал символом развития вида спорта в нашей стране.

Напомним, что в 1991 году Мустафа Озтюрк создал Федерацию таэквондо Казахстана, в 1993 году казах­станскую федерацию таэквондо включили во Всемирную федерацию WTF. Подробнее о нем можно прочитать здесь.