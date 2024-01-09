В Казахстане вводится стандарт по доступности веб-контента

Общество, Технологии
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Стандарт вступил в действие 1 января 2024 года, передает корресподент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КазСтандарта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стандарт «Информационные технологии. Доступность веб-контента для лиц с инвалидностью» учитывает разнообразные потребности пользователей, включая проблемы с видением, слухом, двигательными навыками, речью, когнитивными способностями, трудностями в обучении и неврологическими нарушениями.

«Стандарт действует не только на интерфейсы на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах. Он также может применяться к информации в интернете и электронных ресурсах, которые передаются в сетях организаций. Это важно, чтобы сделать использование этих ресурсов удобным, как для людей с ограниченными возможностями, так и для пожилых людей», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, стандарт предусматривает предоставление альтернативного текста для любого нетекстового контента, что позволит его преобразовывать в формы, подходящие для различных пользователей, такие как крупный шрифт, шрифт Брайля, речь, символы или более простой язык.

#интернет #инвалидность #стандарт #Казстандарт #веб-контент

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