В Казахстане запущена новая платформы для недропользователей

Платформа интегрирует все ключевые процессы, связанные с недропользованием, делая их прозрачными, удобными и доступными в цифровом формате, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпромстрой РК

С 23 октября по 1 ноября 2024 года министерство промышленности и строительства РК переходит на новую единую платформу недропользования minerals.e-qazyna.kz, что приведет к отключению портала minerals.gov.kz. Новая платформа позволит упрощать доступ к государственным услугам в области недропользования и повысит прозрачность процессов.

Какие услуги будут доступны:

- Регистрация договоров на разведку и добычу подземных вод, твёрдых полезных ископаемых и лечебных грязей.

- Лицензии на разведку и добычу твёрдых полезных ископаемых, включая общераспространённые и лицензии на старательство.

- Разрешения на перемещение почвы, извлечение горной массы, использование ликвидационных фондов.

- Переход права недропользования и заключение дополнительных соглашений к действующим контрактам и другие услуги.

Важные шаги для пользователей:

- Потребуется перерегистрация с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

- Для получения информации о лицензиях обращайтесь по номеру 87019991382 о контрактах – 87056503487, по отчётам ЛКУ – 87081882575.

Зачем это нужно?

Платформа интегрирует все ключевые процессы, связанные с недропользованием, делая их прозрачными, удобными и доступными в цифровом формате. Этот шаг является частью национальной программы цифровизации горнодобывающего сектора.

Подробности можно найти на официальном сайте платформы: minerals.e-qazyna.kz.