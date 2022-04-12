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В Казахстане завершились отборочные туры республиканской школьной спартакиады «SportFEST Kazakhstan»

Свыше семи тысяч казахстанских школьников приняли участие в III республиканской спартакиаде «SportFEST Kazakhstan».

В этом году за звание самых спортивных в стране боролись школьники 2004–2007 гг. из 215 районов 17 регионов республики. Спартакиада «SportFEST Kazakhstan» как и прежде включает в себя следующие виды спорта: шахматы, настольный теннис, баскетбол для девушек, футзал для юношей, военно-прикладные виды спорта, а также тогызкумалак.

Состязания уже прошли во всех регионах страны. Спартакиада, состоит их двух этапов отборочного тура. Сначала проходят региональные соревнования во всех областях и городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент. В них между собой соревнуются сборные районов и городов областного значения. Победители І этапа представят свой регион или город уже в ІІ туре, который будет проходить в лагере «Балдаурен» (г. Боровое).

«SportFEST Kazakhstan» — это уникальный проект по поддержке юных спортсменов. Проведение состязаний стало возможным благодаря поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». Фонд реализует множество социально значимых проектов, направленных на поддержку и развитие детей.

На финальных отборочных турах в г. Нур-Султан, финалистов поздравила Генеральный директор Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева. Она отметила, что спорт это не просто рекорды и соревнования, это прежде всего здоровье и железная дисциплина.

«Как всем известно, одним из приоритетных направлений работы фонда является работа с детьми, защита их прав, оказание реальной поддержки по различным направлениям. Именно в рамках этой инициативы «Samruk-Kazyna Trust» прививает у школьников принципы здорового образа жизни и социализирует их в обществе», - сказала генеральный директор Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева.

Отметим, республиканская спартакиада, направленная на детско-юношескую самореализацию и коррекцию физической подготовки детей, зарекомендовала себя как состязание, популяризующее массовый спорт и патриотическое воспитание среди молодежи. С начала проекта его участниками уже стали более 21 000 школьников по всей стране.

«Футболом я занимаюсь уже около семи лет, но все равно это были незабываемые эмоции, каждый турнир проходит волнительно. Спасибо организаторам за такой турнир, в котором можно будет еще раз проявить себя и познакомиться с новыми людьми. Спасибо, что подарили возможность поиграть с друзьями», - поделился впечатлениями участник первого отборочного тура в г. Нур-Султан

Отметим, что для проведения спортивных игры закупается инвентарь, который в дальнейшем будет передан в дар школам в каждом регионе.

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