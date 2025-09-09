Тайфун «Тапа» обрушился на провинцию Гуандун, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: А.Аманжолова

Тайфун «Тапа», 16-й по счету в этом году, достиг побережья провинции Гуандун на юге Китая около 8:50 утра в понедельник, вследствие чего были закрыты школы и эвакуированы десятки тысяч жителей. Об этом сообщили в провинциальной метеорологической службе.

Тайфун, максимальная сила ветра вблизи эпицентра которого достигла 30 м в секунду, вышел на сушу в прибрежном районе города Цзянмэнь пров. Гуандун.

"Учебные занятия были приостановлены в 182 школах и детских садах города Тайшань примерно для 120 тыс. учащихся. Кроме того, в общей сложности более 41 тыс. человек по всему городу Цзянмэнь были эвакуированы из опасных районов", - говорится в сообщении.

Управление по морским делам города Цзянмэнь заявило, что оно заранее направило 43 добровольные морские спасательные команды и 30 судов на случай возможных чрезвычайных ситуаций. Более 3300 спасателей находятся в состоянии готовности в Тайшане.

В соседнем городе Янцзян власти в понедельник открыли аварийные убежища для местных жителей.

Кроме того, в понедельник в пострадавших от тайфуна районах провинции Гуандун прошли проливные дожди и дул сильный ветер.

По прогнозам синоптиков, "Тапа" продолжит двигаться в северо-западном направлении со скоростью около 20 км/ч и начнет постепенно ослабевать.

27 августа стало известно, что в результате тайфуна «Каджики» во Вьетнаме погибли 7 человек и 34 пострадали. При этом уточнялось, что 15 домов полностью разрушены, а еще около 8,8 тыс. жилых строений, 63 школы и 8 медицинских учреждений остались без крыш. Кроме того, 3,6 тыс. домов затопило, также потери скота составили 2 тыс. животных.