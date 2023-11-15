В Китае запустили самый быстрый интернет в мире

Технологии
266
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Благодаря скорости в 1,2 терабита в секунду пользователи Сети могут передавать порядка 150 фильмов в HD-качестве всего за секунду

Фото: Kazpravda.kz

В Китае заработал оптоволоконный интернет-кабель со скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду. Его подключили для тестирования минувшим летом, и теперь он начал полноценную работу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telesputnik.ru.

Кабель пролегает между Пекином, Уханьем и Гуанчжоу. За его работой наблюдают эксперты университета Цинхуа и компаний China Mobile, Huawei Technologies и Cernet Corporation.

По данным South China Morning Post, благодаря скорости в 1,2 терабита в секунду пользователи Сети могут передавать порядка 150 фильмов в HD-качестве всего за секунду.

Газета отмечает, что все программное обеспечение и оборудование для интернет-кабеля было произведено в Китае.

В конце апреля 2023 года компания Ookla представила рейтинг городов по скорости мобильного интернета. В тройку лидеров вошли Ар-Райян (223,87 Мбит/с), Дубай (210,70 Мбит/с) и Копенгаген (198,92 Мбит/с).

Китайские города Пекин и Шанхай в этом топе занимают восьмое и девятое места. В марте 2023-го средняя скорость мобильной сети там составляла 161,68 Мбит/с и 159,23 Мбит/с соответственно.

Что касается широкополосного доступа в интернет, то Пекин занимал первое место с результатом 264,92 Мбит/с. Тройку замыкали Абу-Даби (261,97 Мбит/с) и Шанхай, (232,08 Мбит/с).

#Китай #рекорд #интернет #запуск #быстрый

Популярное

Все
Мечты Ильдара и Ильнара
В Караганде достроили зимнее здание зоопарка, которое ждали пять лет
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Берлин в восторге
Платят дважды за одну услугу
Время и деньги
Кто не везет, на том не едут
Всегда быть в тренде
Поколение белоручек
Олицетворение независимости
Нейтралитет как искусство
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Национальная валюта Казахстана отмечает юбилей
На всю Юго-Восточную Азию
Одна минута для здоровья
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
Новый вид воинской службы предлагают ввести в Казахстане
Романс в осенний тихий вечер
В Казахстане запустили цифровой тенге
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Казахская Мария Кюри
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
48 человек отравились школьной едой в Жамбылской области
Проблем с хлебом и мукой быть не должно
Проверки на дорогах
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Свыше 5 тыс. стихийных свалок обнаружено посредством космом…
Подтвердить получение медуслуг стало возможным через QR
Алматинцы смогут автоматически заключать онлайн договора с …
Сооснователя Apple госпитализировали в Мехико

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]