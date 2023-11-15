В Китае запустили самый быстрый интернет в мире

Благодаря скорости в 1,2 терабита в секунду пользователи Сети могут передавать порядка 150 фильмов в HD-качестве всего за секунду

Фото: Kazpravda.kz

В Китае заработал оптоволоконный интернет-кабель со скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду. Его подключили для тестирования минувшим летом, и теперь он начал полноценную работу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telesputnik.ru.

Кабель пролегает между Пекином, Уханьем и Гуанчжоу. За его работой наблюдают эксперты университета Цинхуа и компаний China Mobile, Huawei Technologies и Cernet Corporation.

По данным South China Morning Post, благодаря скорости в 1,2 терабита в секунду пользователи Сети могут передавать порядка 150 фильмов в HD-качестве всего за секунду.

Газета отмечает, что все программное обеспечение и оборудование для интернет-кабеля было произведено в Китае.

В конце апреля 2023 года компания Ookla представила рейтинг городов по скорости мобильного интернета. В тройку лидеров вошли Ар-Райян (223,87 Мбит/с), Дубай (210,70 Мбит/с) и Копенгаген (198,92 Мбит/с).

Китайские города Пекин и Шанхай в этом топе занимают восьмое и девятое места. В марте 2023-го средняя скорость мобильной сети там составляла 161,68 Мбит/с и 159,23 Мбит/с соответственно.

Что касается широкополосного доступа в интернет, то Пекин занимал первое место с результатом 264,92 Мбит/с. Тройку замыкали Абу-Даби (261,97 Мбит/с) и Шанхай, (232,08 Мбит/с).