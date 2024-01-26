В Кокшетау – на «Станционного смотрителя»!

Статьи
42
Раушан Утеулина, Акмолинская область

Международный форум «Кокшетау – территория творчества и дружбы» прошел в регионе.

фото из архива театра

Это первое масштабное мероприятие в рамках празднования в этом году 200-летия Кокшетау. Началом и завершением встречи театралов стал, конечно же, просмотр спектаклей из репертуара Акмолинского областного русского драматического театра. Но главная ее цель не столько продемонстрировать достижения акмолинцев в театральном искусстве, сколько дать новый импульс развитию культуры и творчества в регионах.

Гостями форума стали ректор Российской академии театрального искусства, известный театральный критик Григорий Заславский, заслуженный работник культуры РФ, директор Санкт-Петербургского театра юных зрителей им. А. Брянцева Светлана Лаврецова, а также руководители управлений культуры, драматических театров из регионов Казахстана.

«Культурное сотрудничество казахстанских и российских театров: состояние перспективы, планы» – так звучала тема «круглого стола». Говорили на нем о болевых точках. Одна из насущных проблем региональных театров – кадровая. Актеры уезжают либо не возвращаются, получив образование, к примеру, в России. Из-за дефицита специа­листов по свету и звуку профессиональные театры работают на уровне «самоделкиных». И такое положение уже даже не проблема, а трагедия. Ни в одном театре Казах­стана нет профессиональных художников по свету и звуку. К тому же очень слаба современная драматургия, как следствие – мало интерес­ных пьес.

Большим подспорьем, по словам директоров казахстанских театров, стал проект ГИТИСа: выпускники академии, отправившись в регионы, ставят спектакли. Повезло нескольким театрам Казахстана, в том числе и акмолинскому. По сути это полтора месяца мастер-класса не только по режиссуре, актерскому мастерству, но и по работе со светом и звуком. Важно и то, что все расходы на поездку молодых актеров берет на себя ГИТИС.

Оказывается, из иностранных студентов в московском вузе больше всего казахстанцев. Вероятно, их число увеличится: в этом году в Астане пройдет первый тур – прослушивание абитуриентов, желающих поступить в этот известный вуз. Таков результат инициативы, предложенной на встрече в рамках форума в посольстве РФ. В этом же году в академии впервые пройдет набор драматургов, потому что их нужно взращивать, говорит Григорий Заславский. Напомнил он и о другом традиционном проекте вуза – «Школа ГИТИСа», который в этом году реализуют в Кыргызстане. Спикер подчерк­нул, что они готовы сотрудничать с театрами соседних стран по ряду позиций.

Участниками театрального форума стали и акмолинцы, приглашенные на просмотр двух спектаклей – «Голоса в темноте» (режиссер Аскар Галимов) и «Станционный смотритель» (Тимур Кулов) – с последующим их обсуждением. Обе постановки – результат совместной работы ГИТИСа и акмолинских актеров в рамках проекта «Постановки студентов и выпускников ГИТИСа­ и ведущих творческих вузов в русских театрах за рубежом» при поддержке Министерства культуры РФ.

Конечно, услышать оценку театроведов зрителям было весьма интересно. Сдержанные интонации отзывов о первом спектакле с акцентом на слабость современной драматургии сменились на противоположные, когда речь зашла о втором. Чего стоит мнение ректора ГИТИСа Григория Заславского: «Это один из лучших спектаклей, что я видел за последнее время… На воп­росы, что посмотреть и в каком театре, буду говорить: «Летите в Кокшетау на «Станционного смотрителя!»

#культура #Кокшетау #форум #театр #200-летие

Популярное

Все
К вулкану по полярному плато
Сам себя не оценишь – никто не оценит
Штирлиц vs Достоевский
Предстоящий паводок вызывает опасения в Северо-Казахстанской области
Сказка в твоих руках
Все началось с Абая
Есть третья медаль!
Без промаха
Знакомьтесь: Владимир – қазақтың сары баласы
В Кокшетау – на «Станционного смотрителя»!
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Назначен гендиректор МАЭК
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Президент Казахстана встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Аида Балаева обсудила вопросы сотрудничества с министром культуры Италии
Французские парламентарии высоко оценили реформы в Казахстане
Илья Мизерных завоевал историческое «золото» в Канвоне
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Все началось с Абая
Есть третья медаль!
Без промаха
Сказка в твоих руках

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]