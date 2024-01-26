В Кокшетау – на «Станционного смотрителя»!

Это первое масштабное мероприятие в рамках празднования в этом году 200-летия Кокшетау. Началом и завершением встречи театралов стал, конечно же, просмотр спектаклей из репертуара Акмолинского областного русского драматического театра. Но главная ее цель не столько продемонстрировать достижения акмолинцев в театральном искусстве, сколько дать новый импульс развитию культуры и творчества в регионах.

Гостями форума стали ректор Российской академии театрального искусства, известный театральный критик Григорий Заславский, заслуженный работник культуры РФ, директор Санкт-Петербургского театра юных зрителей им. А. Брянцева Светлана Лаврецова, а также руководители управлений культуры, драматических театров из регионов Казахстана.

«Культурное сотрудничество казахстанских и российских театров: состояние перспективы, планы» – так звучала тема «круглого стола». Говорили на нем о болевых точках. Одна из насущных проблем региональных театров – кадровая. Актеры уезжают либо не возвращаются, получив образование, к примеру, в России. Из-за дефицита специа­листов по свету и звуку профессиональные театры работают на уровне «самоделкиных». И такое положение уже даже не проблема, а трагедия. Ни в одном театре Казах­стана нет профессиональных художников по свету и звуку. К тому же очень слаба современная драматургия, как следствие – мало интерес­ных пьес.

Большим подспорьем, по словам директоров казахстанских театров, стал проект ГИТИСа: выпускники академии, отправившись в регионы, ставят спектакли. Повезло нескольким театрам Казахстана, в том числе и акмолинскому. По сути это полтора месяца мастер-класса не только по режиссуре, актерскому мастерству, но и по работе со светом и звуком. Важно и то, что все расходы на поездку молодых актеров берет на себя ГИТИС.

Оказывается, из иностранных студентов в московском вузе больше всего казахстанцев. Вероятно, их число увеличится: в этом году в Астане пройдет первый тур – прослушивание абитуриентов, желающих поступить в этот известный вуз. Таков результат инициативы, предложенной на встрече в рамках форума в посольстве РФ. В этом же году в академии впервые пройдет набор драматургов, потому что их нужно взращивать, говорит Григорий Заславский. Напомнил он и о другом традиционном проекте вуза – «Школа ГИТИСа», который в этом году реализуют в Кыргызстане. Спикер подчерк­нул, что они готовы сотрудничать с театрами соседних стран по ряду позиций.

Участниками театрального форума стали и акмолинцы, приглашенные на просмотр двух спектаклей – «Голоса в темноте» (режиссер Аскар Галимов) и «Станционный смотритель» (Тимур Кулов) – с последующим их обсуждением. Обе постановки – результат совместной работы ГИТИСа и акмолинских актеров в рамках проекта «Постановки студентов и выпускников ГИТИСа­ и ведущих творческих вузов в русских театрах за рубежом» при поддержке Министерства культуры РФ.

Конечно, услышать оценку театроведов зрителям было весьма интересно. Сдержанные интонации отзывов о первом спектакле с акцентом на слабость современной драматургии сменились на противоположные, когда речь зашла о втором. Чего стоит мнение ректора ГИТИСа Григория Заславского: «Это один из лучших спектаклей, что я видел за последнее время… На воп­росы, что посмотреть и в каком театре, буду говорить: «Летите в Кокшетау на «Станционного смотрителя!»