В команде только девушки

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Дмитрий Норкин

Astana Qazaqstan Team приступила к созданию женской команды, названной Astana Dewi Women Team.

фото astana-qazaqstan.com

В 2023 году была заложена важная инициатива для развития женского велоспорта в Азии – это основание женской велокоманды совместно с Олимпийским комитетом Индонезии. В 2024-м создана команда Astana Dewi Women Team. С учетом стремительного роста популярности женского велоспорта и расширения календаря гонок для женщин было решено поддержать новые возможности и сфокусироваться на развитии талантливых гонщиц из Казахстана и Индонезии. Это станет большим толчком для развития женского велоспорта в целом в Азии, что понимают и крупные спонсоры, которые уже начали сотрудничать с командой.

Казахстанец Вадим Кравченко, специалист с многолетним опытом управления женскими велокомандами, принял роль руководителя Astana Dewi Women Team. Команда состоит из восьми талантливых гонщиц, которые готовы принять вызовы и представлять регион на мировой арене.

Важна здесь и поддержка Министерства туризма и спорта Казахстана. Такой союз демонстрирует важность влияния спорта на туристическую отрасль.

– Безусловно, мысль о создании женской команды посещала нас давно. Сейчас, когда мы видим, как стремительно развивается женский велоспорт, и когда появилась возможность объединить усилия Казахстана и Индонезии для соз­дания собственной азиатской женской велокоманды, мы готовы приступить к работе по развитию этого проекта. Наши специалисты, в том числе опытный Дмитрий Седун, уже занялись проработкой гоночного календаря и сформировали состав гонщиц. Сейчас они проходят предсезонную подготовку на командном тренировочном сборе. Впереди у нас много работы, и я уверен, что все гонщицы и сотрудники новой женской велокоманды готовы выполнять ее на высшем уровне, – сказал Александр Винокуров.

В состав команды вошли казахстанки Фаина Потапова, Виолетта Казакова, Бота Батырбекова, Алина Спирина и представительницы Индонезии Оссим Акпейл, Аюстина Делиа Приятхна, Жасмик Каур Секхон, Дара Латифах.

#Спорт #велоспорт #женская команда

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