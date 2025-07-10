Спортзона площадью 2,1 га была построена еще в 2017 году, когда Конаев не был областным центром. Однако с тех пор ремонтные работы на объекте не проводились

Фото пресс-службы акимата Конаева

В административном центре Алматинской области модернизирован социально значимый объект, предназначенный для развития массового спорта и активного отдыха горожан и гостей города, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По информации пресс-службы акимата города, сооружение обновили с учетом пожеланий горожан, и оно обрело красивый современный облик. На территории комплекса обустроены поля для пляжного футбола, волейбола, воркаут-зоны, участки для настольных игр – шахмат и тогызкумалака, а также детские игровые площадки.

Особое внимание привлекает оформление объекта в национальном стиле: тротуар выложен плиткой с казахским орнаментом, у входа установлены традиционные качели алтыбакан. В центре зоны размещена композиция в виде чаши с разливающимся «молоком», высажены розы, территория полностью озеленена. Ремонтные работы выполнены коммунальным предприятием «Қонаев көркейту».

- Наша цель – пропаганда здорового образа жизни, создание условий для активного досуга молодежи. Рядом со спортивной зоной также оборудована кроссфит-арена площадью 1,4 гектара. Сегодня это место стало одним из самых посещаемых в городе. Много ребят приходят сюда поиграть в футбол и волейбол, – рассказал руководитель городского отдела ЖКХ Тимур Акмурзаев.

По мнению представителей местной общественности, благоустроенный объект наряду с открывшейся недавно набережной Капшагайского водохранилища станут новыми точками притяжения местных жителей, а также туристов, прибывающих сюда из различных регионов республики.