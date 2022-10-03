В копилке три «золота»

Акмолинские спортсмены – члены сборной Казахстана – привезли домой сразу три золотые медали с Кубка мира по асық ату, прошедшего в румынской Констанце.

Это весомое достижение – первое в спортивной истории области в этом виде спорта. Напомним, что в 2011 году в Казахстане были официально утверж­дены правила игры в асық ату, и уже с 2015 года стали проводиться чемпионаты на уровне респуб­лики. Сегодня наша сборная показывает отличные результаты на международном уровне, что подтвердили своими победами на последнем Кубке мира молодые акмолинские спортсмены – Еркебай Сарсеков, Айлана Думан и Аружан Аманжолова. К слову, все трое выполнили норматив мастеров спорта международного класса.

Сопровождал ребят на Кубок мира взрастивший их наставник, старший тренер Акмолинской области по асық ату Самат Аукенов. Говорит, что с самого начала был уверен в своих воспитанниках, зная их отношение к делу, тщательную подготовку к соревнованиям. Но и соперники из Кыргызстана, Турции, Чехии, Румынии были достойными.

– Все же наши ребята были подготовлены лучше, может быть, потому что это древняя игра наших предков. Но почивать на лаврах времени у нас нет, теперь начинаем готовиться к чемпионату Азии, который пройдет в конце октября нынешнего года в Астане, – делится он.

Самат Аукенов, как и все аульные мальчишки, набил руку, играя в асыки с детства. В 2014 году он принял участие в Первых всемирных играх кочевников, прошедших в Кыргызстане. Он очень много сделал для становления и развития этого вида спорта у себя в области и не только.

– Сам я, как бы ни болел своей идеей, не смог бы ничего сделать без помощи руководства ДЮСШ, города и области, своих коллег, преподавателей и тренеров. Это система, цепочка действий и решений, в результате которых мы смогли собрать команду детей и начать с ними заниматься. И, как видите, пожинаем результаты на мировом уровне, – подчеркивает он.

Айлана Думан, кажется, волнуется до сих пор, поскольку это ее первая победа на международном уровне после успехов на рес­публиканских соревнованиях.

– Не могу передать словами свои чувства, когда стояла на пьедестале, мне вручали золотую медаль и звучал гимн нашей страны. Это и радость, и волнение, и гордость за нас всех, благодарность своей стране за возможность заниматься спортом, выезжать на подобные соревнования, – отметила чемпионка.

Аружан Аманжолова, занимаю­щаяся национальной игрой бес асық (девочки боролись на Кубке мира за первенство в этой игре, юноши – в асық ату) около пяти лет, считает, что в основе их побе­ды множество составляющих, прежде всего это общий труд всей команды во время подготовки к соревнованиям, строгое соблюдение тактики тренера и, конечно, воля к победе.