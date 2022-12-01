В корпорации "Казахмыс" сменилось руководство

Кадровые назначения

Представляя своего преемника перед трудовым коллективом, Эдуард Огай отметил, что такое решение вызвано, в том числе, и в связи с созданием новой области Улытау, которая является сердцем компании «Казахмыс».

Фото пресс-службы ТОО «Корпорация Казахмыс»

Председателем правления ТОО «Корпорация Казахмыс» назначен Нурахмет Нуриев. На этом посту он сменил Эдуарда Огая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

«Решением Совета директоров ТОО «Казахмыс Холдинг», председателем правления ТОО «Корпорация Казахмыс» назначен Нурахмет Нуриев. Он сменил на этом посту Эдуарда Огая, который бессмено руководил компанией с 2006 года», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

Представляя своего преемника перед трудовым коллективом, Эдуард Огай отметил, что такое решение вызвано, в том числе, и в связи с созданием новой области Улытау, которая является сердцем компании «Казахмыс».

Нурахмет Канатович родился в 1989 году. Получил образование в Великобритании, также имеет степень магистра делового администрирования Anglia Ruskin University.

С 2011 по 2013 годы работал финансовым аналитиком в Hamble Group.

С 2013 по 2015 годы работал в структурных подразделениях нефтеперерабатывающих заводов в городах Павлодар и Атырау.

В 2015-2019 годы работал финансовым директором, заместителем генерального директора по корпоративному развитию на угледобывающих предприятиях ТОО «Майкубен Вест» и АО «Шубарколь Премиум».

С 2019 по 2020 годы работал заместителем директора филиала УМГ Тараз АО «Интергаз Центральная Азия», заместителем директора департамента тарифообразования и инвестиционной политики АО «Казтрансгаз».

Трудовую деятельность в Корпорации Казахмыс начал в 2020 году в должности руководителя проектной группы. С сентября занимал должность директора по аутсорсингу ТОО «Корпорация Казахмыс».

В июне 2021 года назначен Генеральным директором ТОО «Казахмыс Смэлтинг».


 

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