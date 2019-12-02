В Костанайской области четвертый день ищут пропавшего мальчика

Управление полиции Рудного разыскивает без вести пропавшего Матвеева Дениса Вячеславовича, 23 апреля 2006 года рождения, сообщает Alau.kz
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Ребенок 28 ноября в 07.50 ушел в школу и не вернулся, говорится в ориентировке, которую распространила пресс-служба департамента полиции области.
Приметы пропавшего: европейский тип лица, рост 150 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, глаза серые. Был одет в шапку серо-зеленого цвета, куртку коричневого цвета, брюки черного цвета, рубашку белого цвета, ботинки черного цвета. При себе имел рюкзак черного цвета, пакет оранжевого цвета со спортивной формой.
Если кому-нибудь что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в управление полиции Рудного по телефонам: 3-31-27, 3-30-20, 87754359044, 87083389355, 87478068464 или "102".