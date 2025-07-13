В Кыргызстане будут штрафовать за фейки в Интернете

Общество,В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу президента Кыргызстана

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Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызстана 18 июня 2025 года.

Целью Закона является обеспечение информационной безопасности и прав граждан на получение объективной, достоверной информации.

Законом Кодекс Кыргызской Республики дополнен статьей 1093, предусматривающей ответственность за распространение недостоверной (ложной) информации с использованием средств массовой информации или сети Интернет, повлекшее нарушение общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекущее наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных показателей (для физических лиц - 20 тыс. киргизских сомов (около $228), для юридических лиц - 65 тыс. сомов (почти $742).

Также, согласно внесенным поправкам протоколы о правонарушении по вышеуказанной статье будут составлять органы внутренних дел, а суды будут рассматривать их.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

 

#фейк #Кыргызстан #интернет #штраф

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