В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»

Алибек Байшуленов
Билеты за 3 дня были раскуплены

За три дня до матча все билеты на финал Кубка Казахстана «Ордабасы» и «Тобол» проданы,
В Кызылорде наблюдается всеобщий ажиотаж к завтрашнему матчу, который состоится в день торжественного открытия суперсовременного футбольного стадиона «Кайсар Арена». Спортивному сооружению специальная комиссия выдала сертификат Quality PRO и присвоила 4-ую категорию УЕФА.

На историческое событие все билеты на 11 тысяч мест уже раскуплены. Как шутят болельщики, повышенный интерес к футбольному событию сравним с недавним ажиотажем вокруг встречи «Кайрата» с «Реалом». Аншлаг вызван еще и тем, что до, в перерыве и после матча перед зрителями выступят популярные отечественные артисты эстрады.

Также внимание местных фанатов будет приковано к игроку «Тобола», воспитаннику кызылординского футбола, экс-капитану национальной сборной Казахстана Асхату Тагыбергену. Любопытно, что он начал текущий сезон в «Ордабасы», а 1 мая прошлого года он вместе с акимом области Нурлыбеком Налибаевым принял участие в церемонии закладки первого камня «Кайсар Арены».

Ожидается большой десант из около 500 болельщиков «Ордабасы» и «Тобола». VIP-зоны стадиона готовы разместить гостей из числа руководителей и представителей Казахстанской федерации футбола,  областных управлений спорта Шымкента и Костаная. Кроме того, планируется, что матч посетит аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Напомним, «Ордабасы» и «Тобол» - двукратные обладатели Кубка РК. Причем, клубы трижды встречались между собой в финалах: в 2007 и 2023 годах побеждали костанайцы, в 2011-м – шымкентцы. 

