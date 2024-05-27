В Кызылорде введен в эксплуатацию новый спортивный комплекс

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

Глава региона поздравил жителей и отметил достижения в области спорта.

«В прошлом году глава государства Касым-Жомарт Кемелевич посетил регион и сказал на встрече с молодыми спортсменами: «Особенно нужно, чтобы наша молодежь росла здоровой и крепкой. Если молодые люди будут здоровыми, то и государство будет сильным». Благодаря поддержке нашего президента и правительства мы в числе лидеров среди регионов. В рамках национального проекта «Комфортная школа» строится 21 школа на 12 300 мест. В прошлом году начато строительство 10 школ, в этом году-еще 11. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в прошлом году в населенных пунктах были сданы в эксплуатацию 15 новых врачебных амбулаторий, 1 медицинский пост.

Набирает обороты и строительство спортивных объектов. В Кызылорде ведется строительство центра настольного тенниса стоимостью 2 млрд 700 млн тенге. На левом берегу Сырдарьи начато строительство многопрофильного физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым бассейном, отвечающим международным стандартам, заложен фундамент нового стадиона на 10 тысяч мест. В прошлом году на благо населения было передано 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, в этом году в районах введем в эксплуатацию 15 комплексов», – сказал глава региона.

На церемонии директор ТОО «Нурай» Сейткали Алшынбаев, открывший новый спортивный комплекс и внесший вклад в формирование здорового образа жизни среди молодежи и подростков, был награжден высшей наградой области – Почетной грамотой.

На мероприятии выступил государственный и общественный деятель Мурат Бахтиярулы, который поздравил земляков с открытием нового объекта.

Спортивный комплекс рассчитан на 350 мест, его сметная стоимость - 1,7 млрд тенге, общая площадь – 2700 квадратных метров. Здесь будут кружки по тхэквондо, хореографии, настольному теннису, футболу, волейболу, баскетболу, қазақша күресі, шахматам, тогызкумалак. На территории комплекса есть мини-футбольное поле и парковка.

Отметим, что в этом году спортсмены области выступали на мировых аренах, добавив в копилку области 54 медали, также они завоевали 245 призов республиканских чемпионатов и кубков. Главное достижение - Камшыбек Конкабаев получил путевку на Парижскую Олимпиаду по боксу, а Айдос Султангали - по греко-римской борьбе, два наших спортсмена по волейболу сидя - Эрик Каскабаев и Чингиз Медеуов - на Паралимпийские игры. Есть также претенденты на победу в дзюдо, парадзюдо.