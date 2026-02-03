В ходе мероприятия были всесторонне разъяснены основные изменения и дополнения, вносимые в проект Конституции, а также их влияние на развитие страны, совершенствование системы государственного управления и защиту прав и свобод граждан. Кроме того, были представлены позиции Народной партии Казахстана по конституционным реформам, её инициативы в сфере политической модернизации и планы на предстоящий период.

Указанное мероприятие было направлено на усиление скоординированной работы партийных структур, уточнение общих целей и эффективную реализацию проводимых реформ.

В ходе встречи выступили докторант Казахского национального педагогического университета имени Абая, старший преподаватель Кызылординского университета имени Коркыта ата, активист Кызылординского областного филиала Народной партии Казахстана Талгат Телеубаев; старший преподаватель образовательной программы «Юриспруденция» Кызылординского университета имени Коркыта ата, магистр права Жадыра Шукенова; а также старший преподаватель кафедры «Юриспруденция и общественные дисциплины» Кызылординского университета «Болашак», магистр юридических наук Айгуль Муратбековна Абдукерова. В своих выступлениях они подробно остановились на значении конституционной реформы.

Следует отметить, что в дальнейшем подобные информационно-разъяснительные мероприятия будут продолжены и среди трудовых коллективов.