Труп жительницы Караганды Анастасии Шевяковой обнаружен в лесополосе. Поиск женщины велся с 5 марта, сообщает Kazpravda.kz.

"В лесопосадке в районе имени Казыбек би с ножевыми ранениями обнаружен труп 27-летней жительницы города. Она ранее числилась как без вести пропавшая. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК "Убийство", – сообщила пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

Отмечается, что сотрудниками криминальной полиции задержана 26-летняя подозреваемая. Она призналась, что 5 марта между женщинами возник конфликт. В ходе возникшей ссоры задержанная нанесла потерпевшей ранения ножом, а затем закопала труп с целью соткрытия преступления.

"Подозреваемая водворена в изолятор. Проводится расследование", – добавили в ведомстве.