В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге

Образование
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Антикоррупционной службой по городу Шымкент сэкономлено почти 850 млн тенге, выделенных на государственные закупки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Речь идет о двух коммунальных государственных учреждениях - в КГУ «IT лицей №9 имени О. Жолдасбекова» и КГУ «Каратау».

Так, в КГУ «Каратау» утвердили годовой план госзакупок с превышением бюджета на 759 млн тенге, планировав закупить асфальт в аномальных количествах. В КГУ «IT лицей №9 имени О. Жолдасбекова» неправомерно был утвержден план закупок 45 тысяч пачек бумаги А-4 с превышением потребности и бюджетного лимита на 90 млн тенге.

«По инициативе Департамента Антикоррупционной службы по городу Шымкент к административной ответственности привлечены должностные лица 5 госорганизаций, которые подписывали годовые планы государственных закупок в объеме, не соответствующем бюджету и плану финансирования.

Внесение завышенных значений стоимости товаров, работ и услуг способствует проведению закупок по завышенным ценам. Планы закупок госорганизаций приведены в соответствие», – сообщили в пресс-службе Антикорра.

 

 

#Шымкент #госзакупки #Антикор #бумага

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