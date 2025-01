В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на «Оскар»

Фото: Getty Images

В четверг, 23 января, американская киноакадемия объявила номинантов на 97-ю премию «Оскар», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

На «Оскар» за «Лучший фильм» претендуют ленты: «Анора» Шона Бейкера, «Бруталист» Брэди Корбета, «Эмилия Перес» Жака Одиара, «Конклав» Эдварда Бергера, «Никому не известный» Джеймса Мэнголда , «Дюна: Часть два» Дени Вильнева, «Я все еще здесь» Вальтера Саллеса, «Субстанция» Корали Фаржа, «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона Чу, «Мальчишки из Никеля» РаМелла Росса.

В номинации «Лучший режиссер» за «Оскар» будут соревноваться Шон Бейкер, Брэди Корбет, Корали Фаржа, Жак Одиар, Джеймс Мэнголд.

«Оскар» за лучшую женскую роль первого плана могут получить Деми Мур («Субстанция»), Майки Мэдисон («Анора»), Карла София Гаскон («Эмилия Перес»), Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Фернанда Торрес («Я все еще здесь»).

Среди претендентов на премию в номинации «Лучший актер» —Эдриен Броуди («Бруталист»), Рэйф Файнс («Конклав»), Тимоти Шаламе («Никому не известный»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Себастьян Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»).

В категории «Лучшая актриса второго плана» в шорт-лист попали Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Изабелла Росселлини («Конклав»), Зои Салдана («Эмилия Перес»), Фелисити Джонс («Бруталист»), Моника Барбаро («Никому не известный»).

В числе претендентов на звание «Лучшего актера второго плана» — Киран Калкин («Настоящая боль»), Юра Борисов («Анора»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг «Ученик. Восхождение Трампа».

Среди номинантов на «Оскар» за «Лучший анимационный фильм» представлены латвийский мультфильм «Поток» (Flow), «Дикий Робот» (The Wild Robot), вторая часть мультфильма «Головоломка» (Inside Out 2), «Уоллес и Громит: Птичья месть» (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl), «Мемуары улитки» (Memoir of a Snail).

Номинации должны были назвать еще на прошлой неделе, но из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе объявление отложили. Пожары охватили Калифорнию в первой половине января. Огонь унес жизни 24 человек и уничтожил больше 10 тысяч строений.

Церемония вручения «Оскара» состоится 2 марта в 19:00 по североамериканскому восточному времени (04:00 по времени Астаны). Ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.

В этом году «Лучший фильм» — одна из самых неочевидных категорий. Во время церемоний последних лет у киноакадемии были явные фавориты: в 2024-м тринадцать номинаций получил байопик режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В 2023-м у комедийного боевика «Все везде и сразу» от режиссерского дуэта Дэниела Шайнерта и Дэна Квана их было одиннадцать.

На этот раз однозначных лидеров конкурса до начала объявления номинантов не было. В числе фаворитов были фильмы «Бруталист» (The Brutalist) Брэди Корбета и «Эмилия Перес» (Emilia Pérez) Жака Одиара. Оба стали триумфаторами на «Золотом глобусе», забрав себе главные награды.

Картина Корбета рассказывает о вымышленном венгерском архитекторе Ласло Тоте, сбежавшим от Холокоста в США. Актер Эдриен Броуди, сыгравший в фильме главную роль, получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме, а сам фильм получил на конкурсе награды за лучший фильм и лучшую режиссерскую работу.

«Эмилия Перес» — французская комедия о мексиканском наркобароне, желающем совершить трансгендерный переход. Помимо «Золотого глобуса» за лучший фильм в своем жанре, картина получила на конкурсе награду как лучший фильм не на английском языке и другие призы.

В итоге на «Оскаре» «Эмилия Перес» стала лидером по номинациям — их у нее оказалось целых тринадцать.

В гонке за лучший фильм также оказались фильмы, которые не получили такого успеха по числу номинаций, но все равно пользуются большой поддержкой и вызывают чуть меньше разногласий у критиков. Среди номинантов оказались «Конклав» (Conclave) Эдварда Бергера о политических интригах в Ватикане и романтическая комедия «Анора» (Anora) Шона Бейкера о жизни секс-работницы на Брайтон-Бич.

На «Золотом глобусе» «Конклав» получил премию только за лучший сценарий (она досталась Питеру Строгану), а «Анора» и вовсе осталась без наград, хотя до этого взяла «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Оба фильма могут получить главную статуэтку «Оскара», благодаря системе голосования, согласно которой киноакадемики распределяют номинантов в порядке убывания симпатий.

В гонку за главную награду «Оскара» также вошли байопик о Бобе Дилане «Никому не известный» (A Complete Unknown) и блокбастер «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked) — экранизации бродвейского мюзикла по мотивам «Волшебника из страны Оз».

В номинациях в категории «Лучший режиссер» критики ожидали увидеть Эдварда Бергера за фильм «Конклав», однако он не вошел в список претендентов. Зато там оказалась Кароли Фаржа за фильм «Субстанция» (The Substance) и Джеймс Мэнголд за фильм «Никому не известный».

Рэйф Файнс из «Конклава» и Эдриен Броуди из «Бруталиста» претендуют на «Лучшего актера», вместе с Тимоти Шаламе («Никому не известный») и Колманом Доминго («Синг-Синг»).

Возвращение давно известных актрис на экраны — возможно, главный тренд этого года в кино. Фаворитом сезона является Деми Мур, сыгравшая главную роль в боди-хорроре «Субстанция» (Substance). Несмотря на мировую известность, «Золотой глобус» за роль в «Субстанции» был ее первой престижной кинонаградой за 45-летнюю карьеру. Критики готовятся к тому, что Мур получит и «Оскара».

Другая актриса, для которой этот год стал крайне успешным, — Памела Андерсон. Она исполнила главную роль в фильме «Шоугерл» (The Last Showgirl) о танцовщицах в Лас-Вегасе и недавно была номинирована на премию Гильдии киноактеров США. Критики ожидали увидеть ее и на «Оскаре», однако она не вошла в число претендентов.

Соперницами Мур в гонке за «лучшую женскую роль» в итоге стали Майки Мэдисон («Анора»), Синтия Эриво («Злая») и Карла София Гаскон («Эмилия Перес»). Гаскон стала первой открытой трансперсоной, номинированной на премию.

Среди претенденток на лучшую женскую роль второго плана критики ожидали увидеть две главные поп-звезды последних лет: Ариану Гранде и Селену Гомес. Гранде запомнилась всем по роли Глинды — доброй ведьмы Севера из «Страны Оз» в «Злой». Селена Гомес, в свою очередь, исполнила роль бывшей жены наркобарона в «Эмилии Перес».

В результате в список номинантов из них двоих попала только Гранде. При этом в шорт-листе в этой же категории оказалась коллега Гомес по «Эмилии Перес» Зои Салдана.

Фаворитами 97-го «Оскара» также стали звезды сериала «Наследники». От Кирана Калкина ожидают победы в категории «Лучший актер второго плана» за роль в драмеди о поездке американских евреев в Польшу «Настоящая боль» (A Real Pain). Его соперник в этой категории — актер Джереми Стронг за роль в фильме «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice). С ними поборются за награду российский актер Юра Борисов («Анора»), Гай Пирс («Бруталист») и Эдвард Нортон («Никому не известный»).

Несмотря на то, что в этом году не было противостояния уровня «Барби» и «Оппенгеймера», блокбастеров в прокате было достаточно. «Злая» номинирована на «Лучший фильм», а другой кассовый успех года, «Гладиатор 2» Ридли Скотта, попал в шорт-лист за дизайн костюмов.

Среди других фаворитов этого сезона — «Дюна: Часть вторая» (Dune: Part Two), сиквел экранизации книги Фрэнка Герберта от Дени Вильнева со звездным актерским составом. Главные роли в фильме исполнили Тимоти Шаламе и Зендея, на втором плане можно увидеть Ребекку Фергюсон, Хавьера Бардема, Флоренс Пью и других.

В 2021 году первая часть «Дюны» была номинирована на 10 премий «Оскар», включая «Лучший фильм», и получила шесть из них. Второй фильм ожидаемо получил номинации на «Лучший фильм», от него также ждут победы в технических категориях. При этом Тимоти Шаламе вошел в гонку как «Лучший актер», но не за «Дюну», а за другую свою работу. В байопике «Никому не известный» он сыграл Боба Дилана.

В категорию лучших анимационных фильмов вошел самый кассовый мультфильм прошлого года «Головоломка 2» (Inside Out 2). Вместе с ним в этой категории можно увидеть «Дикого робота» (The Wild Robot), а еще латвийский «Поток» (Flow). Мультфильм о коте, который вместе с другими животными спасается от наводнения, получил также номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».