В лучших национальных традициях

В рамках очередного пресс-тура по объектам образования региона журналисты увидели, как строится общешкольная работа, основанная на национальных традициях, какое внимание оказывается воспитательному процессу. Тому хороший пример – казахская школа-лицей № 7 города Щучинска. С 2021 года учебное заведение, заключив меморандум с лицеями «Білім-инновация», каждый месяц реализует новый проект. Так, в сентябре здесь прошел месячник «Жауапкершілік». Действует тут и «Читающая школа», чтению книг посвящено специальное время. К слову, в рамках этого начинания был заключен меморандум с областным Казахским музыкально-драматическим театром им. Ш. Хусаинова. Благодаря этому старшеклассники проигрывают прочитанное в мини-постановках.

А на одном из этажей школы расположена казахская юрта, ставшая своеобразным маленьким национальным музеем. В марте здесь прошел месячник «Құрмет». Школьники участвовали в различных мероприятиях, учась выражать уважение к национальным обычаям и традициям, к старшим, родителям и друг другу. Как верно подметил президент школы, старшеклассник Нурали Алимжанов, учебное заведение – это центр и знаний, и воспитания.

По словам директора школы Дамира Сураганова, воспитанию, в том числе в национальных традициях, придается особое значение. Активно действуют в школе клубы матерей и отцов. Интерес вызвало второе объединение, все-таки отцы в школах – пока еще нечастые гос­ти. К примеру, в Бурабайском районе клубы отцов созданы лишь в двух учебных заведениях. Но работа, заверили нас, ведется. Клуб отцов «Асқартау» заработал в ШЛ № 7 города Щучинска в 2022 году. Сегодня в его составе уже 50 бурабайцев. По словам председателя клуба Муратбека Салыкова, главная цель объединения – воспитывать детей сообща с педагогическим коллективом так, чтобы они выросли настоящими патриотами своей страны.

В ШЛ № 7, где учатся 860 школьников, практически каждый ученик задействован во внеклассной работе, поскольку в стенах заведения активно работают 40 различных кружков, секций, объединений. Кстати, все кабинеты лицея оснащены интерактивными партами и панелями.

Укомплектованными кабинетами новой модификации, современными лабораториями, арт- и телестудиями, мастерскими для уроков труда могут сейчас похвалиться не только школы больших городов. Одна из таких – казахская школа-лицей им. Балуана Шолака города Макинска Буландынского района. Ее проектная мощность – 350 учащихся, но учатся в ней в две смены 597 детей. В прошлом году учебное заведение было модернизировано на выделенные фондом «Қазақстан халқына» 250 млн тенге. Так, были оснащены 22 кабинета, появились STEM-лаборатория, арт- и телестудии, библиотека, набор казахских музыкальных инструментов, светозвуковое оборудование. По словам директора школы Азамата Куанышева, уже есть результаты. К примеру, два ученика – Расул Зандыбай и Рауан Шайзан – заняв третье место на чемпионате республики по робототехнике, одержали победу на одном из этапов в Турции и получили нап­равление на международные соревнования в Италию.

Девочки на уроках художественного труда учатся шить на электрических швейных машинках. Здесь же оборудована мини-кухня, где они постигают азы кулинарии. К слову, учитель художественного труда Ляззат Уакапова защитила авторскую работу «Элективный курс ковроткачества» на районном, областном и республиканском уровнях. Мальчики учатся токарному делу на специальных мини-станках под руководством учителя труда Рымбая Ермухана.

Макинской школе-лицею, пост­роенной в 1955 году, в следующем году исполнится 70 лет. При всем радующем глаз оснащении солидный возраст учебного заведения сказывается. По словам директора школы, более всего беспокоит старая протекающая кровля, которую латают как могут на протяжении нескольких лет. И коллектив очень надеется, что крыша все-таки будет отремонтирована капитально.

Общеобразовательная казахская школа № 3 им. Ж. Бектурова города Акколя – опорная для близлежащих сельских школ. Учебное заведение в прошлом году также было оснащено на 250 млн тенге, выделенных фондом «Қазақстан халқына». Таким образом у детей появилась возможность развивать индивидуальные качества и творческие способности. Отметим, что среди 669 ее учеников есть дети из трех сел, в которых осталось лишь начальное школьное звено.

В ОШ № 3 также созданы клубы отцов и матерей. К слову, мамы и бабушки школьниц с удовольствием посещают школу матерей «Киелі шаңырақ», где учат девочек. А некоторые женщины и сами охотно учатся здесь швейному делу. Тем более что шить на 12 новеньких электрических швейных машинках – одно удовольствие.

Имеется при ОШ № 3 интернат, где проживают дети из 12 сел, обучающиеся в двух аккольских школах. В будущем учебном году ожидается, что детей станет еще больше. Тем сельским ребятам, кто будет учиться в ОШ им. Бектурова, невероятно повезло.

Общеобразовательной школе села Енбек, где родился и вырос Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы, первый министр обороны независимого Казахстана Сагадат Нурмагамбетов, в 2021 году присвоили его имя.

Школа, построенная в 1972 году, сохранилась неплохо. В 2020-м тут провели капитальный ремонт на более чем 180 млн тенге в рамках программы «Дорожная карта занятос­ти-2020». Сегодня в две смены учатся 130 школьников. В текущем году в сельском учебном заведении появился высокоскоростной Интернет от компании Starlink. Фонд «Қазақстан халқына» снабдил 10 комплектами для робототехники. Оснащена школа и кабинетами новой модификации, и интерактивным оборудованием. Есть IT-класс.

По словам директора школы, к слову, уроженца этого же села Ерканата Мейрамбека, особо гордится сельская школа своим военно-патриотическим клубом «Сағадат сарбаздары». С целью развития военно-патриотического воспитания в апреле нынешнего года был заключен меморандум с воинской частью, расположенной в Аккольском районе. Согласно плану, военные проводят с ребятами занятия на военно-патриотическую тематику. В свою очередь ученики посещают воинскую часть, старшеклассники могут провести там даже пару дней, наблюдая за жизнью части изнутри.

Создан в школе дебатный клуб «Әділет». А еще здесь работает клуб рукоделия, где девочки обу­чаются у бабушек и мам шить, вязать и даже прясть пряжу с помощью забытых старинных ручных прялок.

Еще одна фишка сельской школы в том, что 50% учителей – ее выпускники, в разное время вернувшиеся домой пос­ле окончания вузов.