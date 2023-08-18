Режим "веерного" отключения электроэнергии снят в Мангистау

На МАЭК один из энергоблоков отремонтирован досрочно

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Завершен ремонт энергоблока №1 на тепловой электростанции Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК), сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

Как сообщили специалисты, заменены 5 экранных труб в правом солевом отсеке котла. Ранее 12 труб заменили на левом солевом отсеке. По окончании всех монтажных работ работники энергопредприятия провели контроль металла сварных стыков на трубах, а после – гидравлические испытания.

"Сотрудники МАЭК вели непрерывные круглосуточные работы для скорейшего устранения аварийной ситуации. Ремонт энергоблока был завершен раньше запланированного срока и включен вчера в 17:30.



Сейчас тестируется работа энергоблока, снят режим «веерного» отключения электроэнергии для населения и большей части промышленных предприятий. Специалисты МАЭК ведут постоянные консультации со всеми уполномоченными государственными органами и коммунальными службами", – рассказали в пресс-службе областной администрации.

Напомним, 11 августа этого года в 15:25 на тепловой электростанции (ТЭС) Мангистауского атомного энергетического комбината отключился энергоблок №3 с нагрузкой 142 МВт.

13 августа из-за нахождения в аварийном ремонте энергоблока №3 и вынужденной остановки энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО «МАЭК» по команде диспетчера Национального диспетчерского центра АО «KEGOC» введены частичные ограничения на потребление электрической энергии.

В ряде населенных пунктов Мангистауской области был введен «веерного» отключения электроэнергии.