В Мажилисе – новый депутат
Политика , Кадровые назначения , Мажилис
На пленарном заседании Мажилиса Парламента Казахстана принес присягу и избран в состав Комитета по международным делам, обороне и безопасности новоизбранный депутат Фуат Сатыбаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Ранее Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала депутата Мажилиса Фуата Сатыбаева от партии «Ак жол».
Председатель нижней палаты Парламента Ерлан Кошанов поздравил депутата с новой должностью.
Фуат Сатыбаев родился в 1965 году. Окончил Семипалатинский государственный медицинский институт.