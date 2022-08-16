В микрорайоне «Кызылжар» будет размещаться все-таки стадион, а не медицинский центр, как того хотела городская власть, отобрав у жителей землю под существующей спортивной площадкой

Апелляционная судебная коллегия по гражданским делам суда Шымкента отклонила жалобу СПК Shymkent и Шымкентского городского акимата, оставив без изменений решение экономичес­кого суда.

Таков итог продолжительной и изнурительной борьбы горожан за свои права. Борьбы очень неравной, учитывая, что власть использовала все имеющиеся административные ресурсы, вплоть до привлечения полиции, чтобы заставить людей молчать и смириться с тем, что единственное в жилом массиве место для занятий спортом и отдыха детей и взрослых будет отдано под частный медицинский центр.

О том, как на месте спортивной площадки оперативно вырыли котлован, «Казахстанская правда» рассказывала в материа­ле «Земля раздора» (29 ноября 2021 года).

Жители «Кызылжара» оказались не робкого десятка и тоже использовали все доступные им возможности, чтобы отстоять свое право на стадион, обустроен­ный в 60-х годах прошлого столетия. На нем более полувека сельская молодежь (в то время населенный пункт был пригородом областного центра) играла в футбол. Здесь же проходили уроки физкультуры для учащихся местной школы.

Для жителей сообщение о сносе стадиона оказалось шоком, оправившись от которого они сформировали инициативную группу и принялись действовать.

Акимат и СПК Shymkent наверняка не ожидали, что люди окажутся столь упорными и начнут искать справедливость в суде. Иначе при отчуждении и передаче земельного участка не допустили бы такого количества нарушений, сколько их насчитал после проведения внеплановой проверки Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства.

Изучив документы с выездом на место, специалисты ведомства пришли к заключению, что акимат Шымкента нарушил все, что только было можно, предос­тавив землю под строительство частного медцентра на месте стадиона в обход действующих нормативно-правовых актов.

Впрочем, предписание, вынесенное Комитетом по управлению земельными ресурсами в адрес акимата Шымкента об устранении нарушений земельного законодательства, власть проигнорировала, продолжив попытки узаконить свои незаконные дейст­вия. Последовали изменения в проект детальной планировки микрорайона «Кызыл­жар», что тоже было нарушением действую­щего законодательства. После этого людям ничего не оставалось, как идти в суд.

Специализированный межрайонный экономический суд Шымкента, рассмотрев исковое заявление населения жилого массива «Кызылжар», поддержал их требования.

В суде выяснилось, что в нояб­ре 2017 года участок площадью 2,7 га с действующим стадионом постановлением акима Шымкента был передан на баланс управления здравоохранения города под строительство поликлиники. Спустя почти три года 2 га этого участка оказались во временном пользовании социально-предпринимательской корпорации (СПК) Shymkent. Причем тот факт, что земля была передана во временное пользование, не помешал СПК в марте 2021 года продать ее ТОО «Medikal Centrе Shubarsu» под строительство частного медцентра.

Суд признал недействительными договоры между СПК и инвестором, вознамерившимся вместо стадиона построить медцентр. Выяснилось, что в момент передачи земельного участка под строительство медицинского центра его целевое назначение согласно генплану было для стадиона.

Суд первой инстанции установил: была нарушена процедура передачи земли, так как не проводился аукцион. Нарушения стали основанием для того, чтобы признать недействительными все договоры аренды.

Акимат Шымкента и СПК не согласились с таким исходом дела и подали жалобу в апелляционную инстанцию. 12 августа апелляционная судебная коллегия по гражданским делам суда города Шымкента рассмотрела эту жалобу, оставив решение суда первой инстанции без изменений.

Это значит, что людям удалось отстоять свое право на активный отдых для себя и детей. Правда, у акимата и СПК есть еще возможность обжаловать это решение в Верховном суде. Жители «Кызылжара» очень надеются, что власть извлечет из этой ситуации урок, остановится и не будет продолжать борьбу с народом. А вмес­то этого, например, займется восстановлением стадио­на, в центре которого сегодня вырыт котлован многометровой глубины.