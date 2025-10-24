В казахстанских школах завершается первая четверть. Министерством просвещения разработаны и направлены в регионы рекомендации по организации осенних каникул, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Профориентационная работа с учащимися: организация экскурсий на предприятия, а также проведение встреч с лучшими представителями различных профессий.

Для обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обучающихся на дому важно организовать: виртуальные экскурсии, онлайн конкурсы, мероприятия с психологами, консультации по определенным предметам.

Взаимодействие с родителями: проведение совместных с детьми культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, экскурсий, интернет-марафонов, конференций и форумов для родителей.

Центры педагогической поддержки родителей: консультации по вопросам воспитания детей и профилактике вредных привычек с приглашением представителей правоохранительных органов, здравоохранения, представителями ЧС.

Обеспечение безопасности детей — одна из основных задач как для школы, так и для родителей. Поэтому важно проводить инструктаж для обучающихся и их родителей об охране жизни и здоровья на период осенних каникул перед мероприятиями.

Напомним, в этом учебном году осенние каникулы составляют 7 календарных дней. Они начнутся 27 октября и продлятся до 2 ноября включительно.