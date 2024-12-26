В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета в Актау

Обновленную информацию о состоянии пациентов предоставили в Министерстве здравоохранения РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МЗ РК

В госоргане напомнили, что из 29 пострадавших в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта в Актау, 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу.

Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок.

По данным на раннее утро 26 декабря, 11 пациентов находились в отделении реанимации, 13 - в отделении травматологии, 2 - в отделении нейрохирургии, 1 – в отделении хирургии.

«По состоянию пациентов: двое в крайне тяжелом состоянии, 11 - в тяжелом состоянии, 14 – средней степени тяжести, 2 пациента без жалоб, в удовлетворительном состоянии. Восемь из 11 пациентов находятся на аппарате ИВЛ+медикаментозная седация, тоники. При поступлении всем пострадавшим проведены необходимые виды обследования, после стабилизации состояния госпитализированы по профилям», – рассказали в госоргане.

Министерство здравоохранения отмечает, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Врачи принимают все возможные меры для стабилизации состояния тяжелых пациентов, больница в достаточной мере обеспечена лекарствами, оборудованием.

Как ранее сообщалось, в Актау из Астаны для оказания медпомощи пострадавшим в авиакатастрофе был направлен самолет санитарной авиации. На борту прибыла мобильная бригада Национального координационного центра экстренной медицины Минздрава в составе двух реаниматологов, 4 травматологов, нейрохирурга и комбустиолога.

Дополнительные данные о состоянии пострадавших и ходе их лечения будут предоставляться по мере обновления информации.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при крушении самолета близ Актау россияне отправились на родину.

Напомним, накануне в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау.

По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Представители Азербайджана направились в Казахстан для расследования ЧП.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование главе Азербайжджана, он также поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

По данным МЧС, в результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. По данным Минздрава, на месте происшествия было 4 погибших.

Из доставленных в больницу 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, гражданство 3 человек уточняется.

Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета, принадлежащего компании «Азербайджанские авиалинии», вблизи города Актау, в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан. Об этом говорится в совместном сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям и ЗАО «Азербайджанские авиалинии».