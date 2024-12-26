Для пострадавших в авиакатастрофе организуют спецрейс в Азербайджан

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Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета, принадлежащего компании «Азербайджанские авиалинии», вблизи города Актау, в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан. Об этом говорится в совместном сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям и ЗАО «Азербайджанские авиалинии», передает Kazpravda.kz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ

Отмечается, что пострадавших планируется доставить в страну специальным рейсом АЗАЛ.

«Они будут доставлены в Баку указанным рейсом, если на основании заключения врачей будет позволять их состояние здоровья», - уточняется в сообщении.

В связи с этим принимаются определенные меры соответствующими государственными структурами Азербайджана и Казахстана.

Напомним, накануне в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау.

По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Пока точных данных о погибших нет.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Представители Азербайджана направились в Казахстан для расследования ЧП.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнование главе Азербайжджана, он также поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

По данным МЧС, в результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. По данным Минздрава, на месте происшествия было 4 погибших.

Из доставленных в больницу 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, гражданство 3 человек уточняется.