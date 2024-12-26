Пострадавшие при крушении самолета близ Актау россияне отправились на родину

Жители Мангистау проводили в Москву девять граждан России, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

По информации областного акимата, вчера в Актау прибыл борт центра медицины катастроф из России, чтобы оказать помощь пострадавшим в авиакатастрофе. Сегодня они отправились обратно в Москву вместе с 9 соотечественниками, получившими травмы различной степени тяжести.

Российскую делегацию провожали представители Ассамблеи народа Казахстана, аксакалы и молодежь, во главе с акимом Актау Абилкаиром Байпаковым.

В местной администрации отметили, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в больницах города.

В Актау также действует правительственная комиссия под руководством вице-премьера Каната Бозумбаева.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что семьям погибших и пострадавших предоставляется необходимая государственная поддержка.

Напомним, накануне в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау.

По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Представители Азербайджана направились в Казахстан для расследования ЧП.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование главе Азербайжджана, он также поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

По данным МЧС, в результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. По данным Минздрава, на месте происшествия было 4 погибших.

Из доставленных в больницу 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, гражданство 3 человек уточняется.

Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета, принадлежащего компании «Азербайджанские авиалинии», вблизи города Актау, в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан. Об этом говорится в совместном сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям и ЗАО «Азербайджанские авиалинии».