В МВД ответили на рассылку о переполненных девочками-подростками тюрьмах

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В Instagram распространяется видеоролик, автор которого рассказывает о том, что казахстанские тюрьмы переполнены девочками-подростками от 14 лет и старше. Все они якобы были приговорены к лишению свободы за то, что делали «закладки» наркотиков. В МВД РК эту информацию опровергли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

«Распространяемая информация не соответствует действительности. На сегодня в пенитенциарных учреждениях, предназначенных для содержания несовершеннолетних, содержится всего 5 девушек. При этом только одна из них отбывает наказание за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств», — сообщили в пресс-службе ведомства.