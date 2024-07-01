В начале июля спадет жара

В первой декаде июля на большей части Казахстана, с циклоном и атмосферными фронтальными разделами, сохранится неустойчивый характер погоды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz

В первой декаде ожидаются дожди. На северо-западе, севере и в горных районах юго-востока Казахстана сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром. На юге страны ожидаются пыльные бури.

Прогнозируется спад жары: на севере, востоке страны ночью до +10+15°С, днем до +18+28°С; в центре республики ночью до +10+18°С, днем до +22+28°С; на юго-востоке ночью до +15+20°С, днем до +22+30°С.

Лишь на западе и юге страны ожидается повышение температурного фона ночью от +12+17°С до +20+28°С, днем от +27+32°С до +35+43°С.

«В конце первой, в начале второй декады жаркие дни вновь вернутся на большую часть республики. Во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльной бурей», - говорится в сообщении.

Прогнозируется колебание температуры воздуха:

на западе страны ночью от +15+22°С до +19+25°С, днем от +28+33°С до +33+38°С;

на севере, в центре и востоке ночью от +7+17°С до +15+23°С, днем от +17+27°С до +30+37°С;

на юге и юго-западе ночью от +14+23°С до +20+28°С, днем от +30+36°С до +35+43°С;

на юго-востоке ночью от +10+18°С до +17+25°С, днем от +25+36°С до +33+40°С.